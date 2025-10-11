助光復災後復原 新北板橋接雲寺捐300萬元

板橋接雲寺管委會捐贈3百萬元，濟助花蓮光復鄉災民。（記者翁聿煌攝）

新北市信仰中心、板橋接雲寺關切重災區花蓮光復鄉，協助災後復原，主委江清秀邀集管委會成員通過，發揮觀世音菩薩救苦救難精神，捐贈300萬元善款濟助花蓮縣光復鄉，其中30萬元註明致贈國軍，感謝中央政府及國軍全力協助救災。

板橋接雲寺主祀觀世音菩薩，由信眾創建至今169年，廟方響應觀世音菩薩聞聲救苦精神，每逢國內外發生重大災害，多年來均會配合響應；主委江清秀投入公益70餘年，為新北市消防協會榮譽理事長、義消大隊長、縣議員等職務，他近來目睹消防、各界湧入花蓮救災，召集接雲寺第10屆第8次聯席會議，邀集管理委員、監察委員及顧問等人，針對捐助光復鄉重災區開會。

會中，委員、監委及顧問們發言踴躍，認為周遭親友第一時間投入救災，早就期待能幫助光復鄉親，全員通過撥付300萬元，其中30萬元註明捐助辛苦救災的國軍，將匯入衛福部專案募款帳戶，盼災民生活早日回到正軌。

江清秀說，接雲寺秉持觀世音菩薩救苦救難精神，每逢重大災害，均主動捐助救災，歷年來每年寒冬送暖、獎學金，關照當地居民，當武漢肺炎時，也捐贈600萬元協助新北市政府防疫。

