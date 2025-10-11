汐止夢想嘉年華森巴女郎火辣踩街 6米高花車霸氣帶嗨

夢想嘉年華今天在新北市汐止區登場，今年以「變．CHANGE」為主題，超過40組國內外團體盛裝打扮街遊。（記者羅國嘉攝）

新北汐止夢想嘉年華今天登場，今年以「變．CHANGE」為主題，亮點十足，不僅有華麗森巴女郎、高達6公尺的巨型花車吸引目光，更以手持天平象徵性別平等與平衡，彩虹元素交織，展現多元與包容。「汐止區公所隊」特別以六色彩虹為設計主軸，展現「男性也能穿裙子」的創意裝扮，傳遞性別平等與尊重差異的理念。

夢想嘉年華由汐止區公所與夢想社區文教發展基金會聯合主辦，今天下午的活動由新北市長侯友宜、夢想社區文教發展基金會董事長蔡聰明及多位貴賓共同鳴笛啟動，揭開繽紛遊行序幕。汐止區長林慶豐與蔡聰明領軍的大型主題花車，結合來自國內外40組藝術團體，沿忠孝東路熱情遊行，帶來視覺與聽覺雙重饗宴。

侯友宜說，夢想嘉年華恰逢「國際女孩日」，藉由藝術與文化的展演，讓民眾在歡樂中體驗社會共融與性別平等的精神；透過包容與尊重，讓社會更加和諧。感謝夢想文教基金會、汐止區公所及40多個團體的參與，共同展現對多元的支持與肯定。

林慶豐指出，今年活動特別呼應聯合國訂定的「國際女孩日」，鼓勵不分性別都能勇敢追夢，倡議家事平權與性別平等；蔡聰明則說，嘉年華不僅是表演活動，更是對生命的禮讚，透過節慶學會欣賞自我，也讓汐止成為推動多元藝術與文化發展的城市。

除了遊行盛會，現場還有觀眾票選與摸彩活動，獎項豐富，有55吋4K電視、iPad、掃地機器人、拍立得相機、智慧手錶等大獎。晚會於汐止區公所前廣場登場，由崁頂社區原住民組曲開場，崇義高中「棒球舞」緊接演出，壓軸森巴鼓表演熱力四射，現場氣氛沸騰，洋溢著自由與生命力的嘉年華精神。

