    首頁 > 生活

    高雄粄條節登場 6款創意粄條亮相

    2025/10/11 16:47 記者葛祐豪／高雄報導
    「2025高雄粄條節」以「粄食記憶」為主題，集結六款跨國界風味的創意粄條。（高雄市客委會提供）

    「2025高雄粄條節」以「粄食記憶」為主題，集結六款跨國界風味的創意粄條。（高雄市客委會提供）

    國慶連假最有味緒（mi xi，客語「味道」的意思）」的美食盛會就在美濃！由高雄市客委會主辦的「2025高雄粄條節」，於10月11日、12日在美濃文創中心開庄廣場登場，以「粄食記憶」為主題，集結六款跨國界風味的創意粄條免費品嚐、米食DIY體驗、特色市集，今（11日）開幕首日就吸引上千名遊客湧入。

    開幕式邀請客委會副主委邱星崴、立委柯志恩、高市客委會主委楊瑞霞等人化身「一日主廚」，與總舖師阿奇師聯手製作創意料理「粄條石榴包」，以粄條作外皮，包入蘿蔔乾、油蔥酥等美濃在地食材，再以野蓮點綴，象徵客家飲食創新與傳統風味的融合。

    舞台區由客家社團、薩克斯風樂手、客家八音、現代樂團輪番登場，現場規劃30攤特色市集與多樣米食DIY體驗，包括客家麻糬、粄條壽司、花生豆腐、粄條千層蛋糕等，讓大小朋友都能親手體驗「做粄食」的樂趣。

    最受矚目的「面帕粄奇風味」是現場人氣焦點，由美濃在地社區與素人巧手，做出6款各具特色的粄條，免費限時限量提供品嚐，包含彩蔬油蔥粄條、愛玉沙拉粄條、滇味香料粄條、湖南剁椒粄條、義式肉醬粄條、泰式風味粄條，展現中西交融的創意。

    高市客委會也攜手20家在地店家，推出「粄條美食地圖」，自10月11日至11月11日為期1個月，民眾持折價券至合作店家消費，即可享有限定優惠或粄條套餐；更貼心設計「客語菜單」，讓大家在點餐的同時，也能輕鬆開口說客語。

    大小朋友親手體驗「做粄食」的樂趣。（高雄市客委會提供）

    大小朋友親手體驗「做粄食」的樂趣。（高雄市客委會提供）

