首次來台旅遊被驚到！中國學生舉1事：日本、香港看不到

一名中國學生近日來台遊玩後，網路上發表心得，提到台灣人很友善，非日本、香港能比。示意圖，圖為台北。（路透）

一名中國學生近日來台遊玩後，在網路上發表心得，特別提到台灣人很友善，非日本、香港能比。而中正紀念堂、忠烈祠兩地點對中國人來說也很有意義，總體行程還不錯，「就是有點熱」。不過他也提到，除了特別喜歡滷肉飯外，其他東西都吃不慣。

中國網友近日在Dcard上連發兩篇文，第一篇 他談到自己首次來台灣旅遊的感受。他表示，台灣人真的很熱情，只是在捷運問一下路，問完走遠後，被他問路的老爺爺還追上來再講一次，就怕他找不到正確的地方。他也直呼感動，「在香港或日本很難相信發生這種事，台灣最好的景色其實是人」，但他也提到，缺點是真的太熱了，讓人沒辦法待很久。

第二篇文中 ，中國網友透露了更多細節。他表示，由於中國現在沒開放台灣自由行，他是在日本讀書，所以可以申請入台證。這次他去了台北、墾丁和高雄，他認為台北應該是最好玩的，中正紀念堂還有忠烈祠對中國人來說別具意義。他也再次強調，台灣人真的都很友善，找不到路隨便找個人問就行，一點壓力都沒有，特別讚。

他還表示，每天住宿的青年旅館和中國有很大的差別，住之前以為會很吵，但實際上一點也不，體驗非常好。

至於網友關心有關吃的方面，他非常喜歡吃滷肉飯，但除此之外，像是肉羹飯、麵線、腿庫飯都吃不太慣，他逛的夜市也有點奇怪，點了一個烤雞肉串後，竟然看到老闆丟到微波爐加熱，讓他有點震驚。最後他也說，台灣總體還不錯，就是有點熱，其實也沒想像中的隔閡，真的很讚。

文章曝光後，引發大量網友熱議，紛紛留言表示：「歡迎啊，但你可以涼一點再來啊」、「這季節來台灣，你不怕熱啊」、「歡迎再來」、「撇除政治就是個幸福小島」、「其實大部分人都會對中國來的朋友很友善，也不會問一些激進的政治問題，也會問你需不需要幫忙之類的，就是以客人的方式來好好對待。」

