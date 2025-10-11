全國青少年跆拳道錦標賽 澎湖兒女陳璽恩、蔡伊昀表現優異

西苑高中跆拳道蔡伊昀選手，為來自澎湖的優秀子弟。（澎湖縣跆拳道委員會提供）

今年第29屆全國青少年跆拳道錦標賽，9月27日至10月3日在台南新營體育館盛大舉行，澎湖縣選手於賽事中表現優異，捷報頻傳。澎湖縣跆拳道委員會主任委員藍凱元表達祝賀之意，並希望澎湖跆拳道人才輩出，未來能更上層樓，成為澎湖之光。

此次賽事中，蔡伊昀選手在西苑高中跆拳道教練團隊訓練下，榮獲青年女子組46公斤級第5名；陳璽恩選手在大同高中唐瑞宏教練指導下，榮獲青年男子組54公斤級第7名。未來都能再創佳績。主任委員藍凱元對2位選手的優異表現深感欣慰，肯定他們在外地奮戰、為縣爭光的努力與精神。

值得一提的是，兩位選手皆為澎湖在地子弟。蔡伊昀自幼稚園大班起即由力冠跆拳道館李淑黛教練啟蒙指導訓練；陳璽恩則自吉貝國小起受許祿寶教練訓練。2位選手國中畢業後選擇赴台升學，持續投入跆拳道訓練，展現對運動的熱忱與堅持。未來期盼他們再接再厲，持續為澎湖爭取最高榮譽。

澎湖近年來跆拳道運動積極發展，各國小普遍設立社團，積極招募新血加入，副議長藍凱元接任澎湖縣跆拳委員會主委後，更是大力提升跆拳道訓練強度，並舉辦比賽，除了菊島盃跆拳道比賽外，還有以龍蝦獎品為主的北武盃跆拳道錦標賽，打響澎湖跆拳道名號，希望未來成為台灣跆拳道發展重鎮，在奧運舞台上發光發熱。

大同高中陳璽恩，為許祿寶教練得意門生。（澎湖縣跆拳道委員會提供）

