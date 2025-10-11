一秒認出是台灣人！新光三越小編曝搭電梯「習慣」太明顯

台灣人搭電梯時「發音習慣太明顯」。電梯示意圖。（彭博）

新光三越小編日前發文「如何證明自己是台灣人？」與網友互動，並曝光台人搭電梯時「發音習慣太明顯」，文章引發熱議。

新光三越小編日前在a href="https://www.threads.com/@skmlive/post/DPgl2rXDw_f?hl=zh-tw" target="_blank">Threads發文《/a> 透露，台灣人搭電梯時，樓層「B1」、「B2」還會正常唸「逼萬」、「逼兔」；但到「B3」時就會自動改成唸「逼三」，而不是英文「B three」。另外，在提到新光三越館別時，唸到「A8」、「A9」、「A10」也會自動切換成中英混雜。

請繼續往下閱讀...

不少網友看了笑稱，「就是超過一個音節就懶得用英文念了」、「如果唸A eight根本沒人聽懂」、「小時候對答案A B C 豬（D）」、「大家都怎麼講A4紙？」、「台灣人真的很不會唸three threads這類的發音」、「總total也是一個很好的辨認法」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法