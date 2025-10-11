台灣設計展「3天44萬人次」被疑灌水 縣府舉大數據、人龍揭真相！

台灣設計展第2天，適逢雙十連假，彰化遊客比平常假日多。（記者張聰秋攝）

彰化縣政府今天（11日）公布昨天台灣設計展單日參觀人流，高達28萬人次，若再加上正式開展前2天試營運，超過44萬人次，比彰化縣前三大人口數，彰化市、員林市及和美鎮加總還多，不少民眾實地參觀後，感覺人潮眾多，仍不至擁擠，質疑灌水，參觀人數真的那麼多嗎？

這兩天，許多人走訪彰化縣立美術館、圖書館、藝術館、卦山村、參佛道及中興莊眷村文化園區，感覺人雖多，卻還沒到「密密麻麻」人擠人的程度，好奇真有那麼多的參觀人潮嗎？民眾說，市區塞車再加停車場停滿，車子真的多，但各場地感覺人是多，卻還沒有多到滿出來。

對此，縣府表示，活動範圍涵蓋彰化市、鹿港鎮、田尾鄉及田中鎮等地，因場域廣闊，人潮分散。根據電信業者以基地台訊號分析的人流大數據顯示，確有逾44萬人次曾出現在各展區及周邊地區，昨天以彰化展區人潮最多，其次為鹿港及彰南展區。

縣府強調，科學大數據技術應用愈來愈普及，活動期間縣府委由電信業者進行大數據技術分析，準確度高。

另一方面，三大展區商圈店家，以往假日會休息，趁著大活動人潮帶來錢潮，照常營業，昨天與今天，縣立美術館一帶與永樂商圈小吃店，生意強強滾，中午用餐時段湧現排隊人潮，店家忙到不可開交。餐飲業者說，比平常的假日多了3、4成生意，增加備料才能應付客人。

彰化縣辦台灣設計展，分三大展區，彰化展區之一的縣立美術館廣場市集，人群來來去去。（記者張聰秋攝）

今天台灣設計展第2天，卦山村展出《彰化行好呷市》特色美食，遊客逛累了歇腳吃東西。（記者張聰秋攝）

設計展湧現人潮，但民眾感覺人是多，卻還不至於擁擠。（記者張聰秋攝）

今天台灣設計展第2天，中午用餐時段，縣立美術館前的美食老店湧現排隊人龍。（記者張聰秋攝）

設計展多個室內展覽館推出不同活動，要參觀或體驗湧現排隊人龍。（記者張聰秋攝）

