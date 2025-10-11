賣屋網驚見超便宜公寓「價差200萬」！ 內行急勸：不要買

房價高漲，不少民眾轉向價格相對親民的老公寓市場。示意圖，與新聞無關。（資料照）

近日一名女網友發文表示，在瀏覽賣屋網站時發現一間老公寓竟比市場價便宜近兩百萬元，讓她相當心動卻又擔心太便宜有「貓膩」，因而上網求助。不料網友紛紛幫踩煞車，勸告這類房源有可能是法拍屋，即為屋主因欠債被法院強制拍賣的房屋，建議最好「別碰」。

原PO在Dcard中透露，自己24歲父母早逝，留下部分遺產，平時會上網看房，打算買間老公寓投資或出租。但她不敢讓親戚知道有筆遺產，也沒購屋經驗。她提到，近期看到一間行情約600萬元的二樓老公寓，售價僅400萬元，但房屋資訊簡略、沒有內部照片，讓她直覺「有點毛」。

貼文曝光後，許多網友勸她三思：「沒照片大多是法拍屋」、「現在房市低迷，先觀望吧」、「屋況可能很差」、「還是留點現金或投資股票、保險比較實際」。也有人提醒：「買老屋出租風險高，小心遇到租霸」、「若真想投資，可先學著看屋、找信任的朋友陪同，別輕易被房仲話術騙」。

最後，原PO也更新留言表示，她致電查詢後確認該物件確為法拍屋，「屋齡45年、不能看裡面」，想到風險太高最終選擇放棄。網友也紛紛讚她冷靜：「這樣的決定很理智！」

