「全聯離職員工」爆6樣生鮮食品絕不買？全聯回應了！

網路近日有自稱「全聯離職員工」發布影音內容指稱，有6樣生鮮產品絕對不要買，根據事實查核網站MyGoPen，相關影片出處為內容農場，而全聯也回應，生鮮商品經過嚴謹專業流程上假，影片嚴重誤導大眾，已經存證，不排除採法律動作。

「MyGoPen」昨天發文，網傳影片出自內容農場頻道「酥四姨說家裝」，該頻道發布多支與食安相關的農場影片，標題加上台灣人熟悉的品牌，例如全聯、Costco等，藉此騙取點閱，增加被關鍵字搜尋到的機會，影片實際內容與這些品牌並無太大關聯，只是找一些似是而非，沒有事實依據的文案，以AI旁白配音後製而成，目的都是為了吸引流量，賺取收益，網傳訊息不正確。

影片內容提及的6種食品，MyGoPen大致整理為絞肉、醃製肉、切片水果、熟食產品、鮮魚與雞蛋，而影片所謂的「揭秘」，其實就是沒有任何實質證據的陰謀論，例如「絞肉沒賣完會跟新的絞肉混在一起重新上架」、「熟食區的產品都是昨天沒賣完的生鮮製作的」、「切片水果來自腐爛水果未腐爛的部分」等。

MyGoPen實際詢問全聯有關傳言的說法是否正確，全聯中心回覆如下：「生鮮商品經過嚴謹專業流程上架，在食品安全上皆嚴格把關，網路流傳影片並非真實內容，且嚴重誤導一般大眾，相關訊息已存證交由法務，不排除採取法律措施。」

