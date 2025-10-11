為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    白宮、小巨蛋、鐵甲武士……善化區農會全新樣貌迎接胡麻節

    2025/10/11 16:00 記者吳俊鋒／台南報導
    善化區農會自籌經費進行門面翻修，趕在胡麻節舉辦之前順利完工。（記者吳俊鋒攝）

    善化區農會自籌經費進行門面翻修，趕在胡麻節舉辦之前順利完工。（記者吳俊鋒攝）

    台南善化區農會大樓建造迄今已超過30年，外牆磁磚嚴重脫落，險些誤傷路人，因此自籌近2千萬元進行翻修，上漆後，猶如1棟「白宮」，中心立面則是不鏽鋼創作的裝置藝術，民眾戲稱像是「鐵甲武士」的防護罩，風格獨具，目前都已完工，再結合一旁被喻為「小巨蛋」的展售館，形成相當顯眼的特色地標，以全新的樣貌，迎接即將到來的胡麻節。

    善農總幹事楊耿榮說，由於建物老舊、斑駁，外部磁磚時常脫落，已接連發生車輛遭砸中的事故，民眾也差點被波及，基於安全考量，自籌經費進行整修，包含防水施作、白漆塗層，以及藝術創作設置等，工程進度一如預期，趕在下月初的胡麻節產業文化活動舉辦之前順利完成。

    楊耿榮說，工程歷時約1年，完成防水改善後，外牆結合先進的塗料施作，農會大樓呈現白色建築的全新樣貌，看起來較有氣勢，立面安裝的不鏽鋼藝術創作，看似流動式的線條設計，有「水來發」的寓意，將再搭配夜間燈光照明，視覺效果更加強烈。

    楊耿榮指出，有民眾直言，翻修工程幸好有提前啟動，否則遇上今年初的「楠西地震」，磁磚脫落的災情恐將更嚴重；全新的大樓門面，再結合緊鄰的農食選物所，白宮、小巨蛋加上鐵甲武士，將成為善化頗具特色的亮點建築。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播