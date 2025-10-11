白宮、小巨蛋、鐵甲武士……善化區農會全新樣貌迎接胡麻節

善化區農會自籌經費進行門面翻修，趕在胡麻節舉辦之前順利完工。（記者吳俊鋒攝）

台南善化區農會大樓建造迄今已超過30年，外牆磁磚嚴重脫落，險些誤傷路人，因此自籌近2千萬元進行翻修，上漆後，猶如1棟「白宮」，中心立面則是不鏽鋼創作的裝置藝術，民眾戲稱像是「鐵甲武士」的防護罩，風格獨具，目前都已完工，再結合一旁被喻為「小巨蛋」的展售館，形成相當顯眼的特色地標，以全新的樣貌，迎接即將到來的胡麻節。

善農總幹事楊耿榮說，由於建物老舊、斑駁，外部磁磚時常脫落，已接連發生車輛遭砸中的事故，民眾也差點被波及，基於安全考量，自籌經費進行整修，包含防水施作、白漆塗層，以及藝術創作設置等，工程進度一如預期，趕在下月初的胡麻節產業文化活動舉辦之前順利完成。

楊耿榮說，工程歷時約1年，完成防水改善後，外牆結合先進的塗料施作，農會大樓呈現白色建築的全新樣貌，看起來較有氣勢，立面安裝的不鏽鋼藝術創作，看似流動式的線條設計，有「水來發」的寓意，將再搭配夜間燈光照明，視覺效果更加強烈。

楊耿榮指出，有民眾直言，翻修工程幸好有提前啟動，否則遇上今年初的「楠西地震」，磁磚脫落的災情恐將更嚴重；全新的大樓門面，再結合緊鄰的農食選物所，白宮、小巨蛋加上鐵甲武士，將成為善化頗具特色的亮點建築。

