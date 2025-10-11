老飯店華麗轉身 台南帕鉑文旅揭幕 取名象徵「拍噗仔」

台南帕鉑文旅正式揭幕。（南市觀旅局提供）

「帕鉑文旅 PAPO'A LABS」正式揭幕，其建物前身為老字號「華光大飯店」，如今結合設計美學與文化精神重新詮釋嶄新的旅宿，不僅延續歷史記憶，也為台南觀光增添新選擇。目前全市共974家旅宿，居六都之首。

帕鉑文旅設計團隊以「台南的靜」為靈感重新詮釋，大量運用在地磨石子、老磚與溫潤木質元素，透過巧妙動線與開窗設計，將府城柔和的陽光與緩慢的街聲過濾後引入室內，營造出靜謐而溫暖的氛圍，為台南增添一處誠摯而靜謐的旅宿據點。

市長黃偉哲表示，近年台南旅宿市場持續展現強勁動能，業者紛紛投入品質升級與品牌轉型，而 PAPO'A LABS 的誕生，正是將設計與文化深度結合的典範，不僅讓旅人能以更靜謐的步調體驗城市之美，也體現品牌對府城文化的認同與尊重。

PAPO'A LABS創辦人蔡子元指出，「PAPO'A」在台語中意為「鼓掌」，象徵希望創造並留下一段值得喝采的體驗。他表示，我們相信，真正的體驗不該被過度設計包裹。因此，提供一個寧靜的容器，讓旅人以自身的感動與發現填滿其中。

不同於多數旅宿設置自營餐廳，PAPO'A LABS將整座城市視為一張開放餐桌，繪製「在地小吃探索地圖」，邀旅人穿梭街巷品味每道小吃背後的故事，「一碗牛肉湯、一塊虱目魚肚，都是台南的語言；希望透過味覺讓旅人真正理解這座城市。」

觀旅局長林國華表示，PAPO'A LABS 是旅宿空間與文化價值融合的範例，展現品牌與城市共創的可能。這不僅象徵台南旅宿市場的再升級，也呼應台南深厚的觀光精神。隨著業界持續投入與創新，顯示市場對台南觀光環境的高度信心，未來也將進一步帶動觀光產業發展，讓旅人深刻體驗台南作為「旅遊、生活與味覺的最佳目的地」。

帕鉑文旅位在中西區民族路二段的市中心地帶。（南市觀旅局提供）

帕鉑文旅提供多元房型選擇。（南市觀旅局提供）

