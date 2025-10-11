為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    花蓮光復堰塞湖新水位計啟用 蓄水量下修至155萬噸

    2025/10/11 15:55 中央社
    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流導致壩體潰決，水位計經重新安裝、運用小型無人船進行水下測量，今天測量發現淤沙嚴重，最大水深約20公尺，蓄水量下修為155萬噸，蓄水量明顯降低。

    農業部林業保育署再次委請成功大學防災研究中心專業團隊，在空勤總隊直升機協助下，9日重新安裝水位計，並運用吊掛小型無人船（USV）進行堰塞湖水下測量作業。

    林業保育署花蓮分署今天發布新聞資料指出，堰塞湖蓄水量大幅減少的原因，經分析應是壩體溢流冲刷下切過程中，大量土方崩落至湖區，堰塞湖周遭坡面崩積土石在颱風及災後持續滾落下移，與馬太鞍溪上游溪水持續夾帶大量泥沙入湖等原因所導致。

    花蓮分署表示，今天馬太鞍溪堰塞湖水位高程1019.7公尺，壩體遭溢流下切後至今水位高程已下降119.3公尺，近日水位無明顯變化；湖區面積12.6公頃，但蓄水量下修為155萬噸，約為溢流前堰塞湖水量之1.7%。

    原湖內水位計因堰塞湖溢流後滅失，僅能依據航攝與無人機空拍比對湖面水線推估的蓄水量。花蓮分署表示，經量測的水位，已明顯降低。

    林業保育署表示，近日溢流口下刷速率趨緩，天然壩體及水流無異狀，持續從溢流口穩定流出，每天仍以無人機空拍、影像判釋，運用堰塞湖水位計計算蓄水量。

    林業保育署強調，由於壩體邊坡仍可能崩塌，下游河道土砂淤積嚴重，仍需清疏、導流及防堵，因此維持紅色警戒。

