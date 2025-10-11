為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    成功高中、中山女高曬「晚自習點心」 網羨煞：根本園遊會規格

    2025/10/11 16:34 即時新聞／綜合報導
    中山女高的夜自習點心有台式馬卡龍、寧夏糖葫蘆。（圖擷取自@winnie7.tw 社群平台「Threads」）

    中山女高的夜自習點心有台式馬卡龍、寧夏糖葫蘆。（圖擷取自@winnie7.tw 社群平台「Threads」）

    滿桌的台式馬卡龍、糖葫蘆，這不是學校園遊會，而是高中的夜自習點心，羨煞不少網友。

    一位成功高中網友在社群平台「Threads」曬出晚自習的免費點心，許多人感嘆以前都沒有，許多晚自習也有點心的高中生們不落人後貼出照片，也有網友希望自己的學校能夠學學。

    成功高中網友貼出晚自習領的免費點心有1罐保久乳、1顆茶葉蛋、1根香蕉、2包餅乾，讓他們能補充體力繼續讀書。留言區有成功校友說以前拿過泡麵，也有更早的校友羨慕「好好喔，7、8年前可沒這些東西」。各式點心讓不少網友感嘆「以前學校晚自習怎麼沒有附點心」。

    另外，中山女高網友則是曬出夜自習點心吸引了眾人目光，從水果盒到糖葫蘆、從果汁到韓國餅乾，甚至還有台式馬卡龍、手寫小卡片，許多網友驚呼根本是園遊會規格，如果以前有的話可以在校念到天亮。

    其他所高中生也先後曬照，像是建中有餅乾、包子、飯糰、聯名紅豆餅；景美女中有零食箱、有料的甜湯；北一女有水果、麵包、飲料、聯名點心等。

    各學校的點心羨煞了其他同為高中生的網友們，紛紛標記自己的學校並留言「板又輸」、「彰化高中也有提供桌子」、「留給鳳中看」、「延平？延又輸」、「@花蓮女中你自己看」、「附中啥都沒有」、「竹林高中請加油」、「建議復旦跟進」。

    中山女高的夜自習點心羨煞大批網友。（圖擷取自@winnie7.tw 社群平台「Threads」）

    中山女高的夜自習點心羨煞大批網友。（圖擷取自@winnie7.tw 社群平台「Threads」）

    中山女高的夜自習點心羨煞大批網友。（圖擷取自@winnie7.tw 社群平台「Threads」）

    中山女高的夜自習點心羨煞大批網友。（圖擷取自@winnie7.tw 社群平台「Threads」）

    景美女中的晚自習點心是有料的甜湯。（圖擷取自@may.follower_525社群平台「Threads」）

    景美女中的晚自習點心是有料的甜湯。（圖擷取自@may.follower_525社群平台「Threads」）

    成功高中晚自習學生都能領免費點心飲料。（圖擷取自cgmun._.ehank「Threads」）

    成功高中晚自習學生都能領免費點心飲料。（圖擷取自cgmun._.ehank「Threads」）

