光復鄉重災屋復原為中繼屋或永久屋？陳時中曝短中長期重建時程

賑災基金會董事長陳時中指出，長期的「重建」怎麼做？未來數月內會公布。。（記者陳怡伶攝）

衛生福利部「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」統計到本月10日止，總計募得29萬5481筆、共計11億4246萬3272元。規劃與執行部分，賑災基金會會配合中央統籌，共同合作規劃執行。賑災基金會董事長陳時中指出，長期的「重建」怎麼做？未來數月內會公布。

陳時中指出，花蓮光復鄉受災戶中，大概有近百戶未來可能沒有辦法居住，而且因為地勢的關係，要原地重建也有很多考量，國土署現在進行相關規劃，到底要用中繼宅還是永久屋。根據最新統計，40戶同意蓋中繼屋，台糖已尋覓3塊公有地，將評估作為分階段興建地點。

請繼續往下閱讀...

陳時中指出，這個評估相當專業，前進協調所的指揮官季連成政委也會廣納災民、原住民朋友想法，綜合意見做最好的規劃，「我想大方向已經清楚，那公布時間應該會落在幾個月內」。

短期賑災部分，基金會配合行政院規劃，死亡賑助100萬（中央20萬、賑災基金會80萬）；重傷賑助25萬（中央5萬、賑災基金會20萬）。根據賑災基金會最新的統計，已掌握的受災造冊名單1837戶之外，其它因這次馬太鞍堰塞湖溢流受災範圍內的屋主、房客，在經村里長認定受災事實後都可申請。

在家園清理方案部分，每戶5萬、家園復原慰助金每戶10萬、房屋修復暨家庭支持救助金20萬，共計35萬元；其中10萬由中央政府經費支出，25萬由賑災基金會募得的善款支付。

另外，賑災基金會也說明，尚未收到慰助金的受災民眾，可在10月12日前，到行政院災後慰助站申請辦理，若不方便辦理也沒關係，跨部會家訪小組將主動訪查，中間申請文件如果有缺漏或須查核之處，服務站會主動聯繫確認，加速民眾重建家園。

根據衛福部統計，專案募款累計到本月10日止，總計募得29萬5481筆、共計11億4246萬3272元。賑災基金會說明，專案將持續募款到10月24日期滿為止，賑災基金會將克盡職責，務必將民眾的溫暖愛心確實傳遞到災民手中。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法