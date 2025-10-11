雙十連假逾52萬人次湧入台南 巨型滑水道掀親子熱潮

山上花園水道博物館巨型滑水道吸引大批人潮體驗。（南市觀旅局提供）

台南觀旅局統計，雙十連假截至今日上午累計超過52萬人次到訪台南；其中甫重新開幕的西市場成為市區新觀光熱點；山上花園水道博物館6週年館慶，祭出總長100公尺、高15公尺的超巨型滑水道，吸引大批人潮體驗。

接力教師節、中秋節連假台南逾百萬觀光人潮熱情，雙十連假全家出遊，台南街頭更洋溢著國家生日的氛圍。市長黃偉哲表示，走訪一趟台南不論是感受文化底蘊、品嚐在地美食，或參加各式活動放鬆身心，都能感受到台南旅遊的獨特魅力。

據統計，國華海安河樂、小西門、南紡及三井商圈、孔廟與赤崁樓古蹟園區周邊、水交社、市立圖書館新總館周邊，連假截至今日上午累計逾30萬人次到訪，牛肉湯、蝦捲、碗粿等美食熱銷不斷；「全台最美古蹟市場」西市場重新開幕後，連續三個連假都成為市中心最夯的觀光熱點；本週還有水交社晴空藝術節戰鼓隊、樂儀隊與吉祥物遊行隊伍，迎接國家盛典。

漁人碼頭的超萌IP展「卡比胖拉」人氣持續爆棚，英國超人氣卡通「笑笑羊」也同時在福爾摩沙遊艇酒店旁現身，安平老街與運河周邊、新化老街、鹽水老街及菁寮老街，連假截至今天上午累計有逾6萬人次遊客走訪。濱海地區如漁光島、黃金海岸、青鯤鯓扇形鹽田、四草綠色隧道等，也有逾9萬8千人次遊憩，午後夕陽配秋風，成為旅客拍照打卡的熱門景點。

戶外踏青與室內親子共遊景點同樣火熱，不少家長帶著孩子體驗寓教於樂的旅程，山上花園水道博物館6週年館慶夏浪祭，長100公尺、高15公尺的超巨型滑水道驚艷登場；頑皮世界野生動物園萌獸大遊行親子嗨爆，非洲戰鼓演出炸裂全場；加上關子嶺、梅嶺、虎頭埤、德元埤荷蘭村、烏山頭水庫風景區、奇美博物館、左鎮化石園區等有逾5萬2千人次前來參觀。

觀旅局長林國華表示，這波連假處處洋溢城市創意與活力，水交社文化園區「2025晴空藝術節」結合晴空市集、街頭藝人及親子飛行服體驗。安平德陽艦園區「1010連假Fun玩市集×小小海巡體驗營」，邀親子登艦闖關挑戰。崇賢公園「城市探險計畫－散步市集×獨立音樂祭」打造午後悠閒氛圍。大台南會展中心「爬玩府城．鍬鍬一起來」則吸引昆蟲迷共襄盛舉。

龜丹溫泉體驗池將於10月11、18及11月8、23日推出「湧泉頌音－溫泉×瑜珈×聲缽」活動；關子嶺溫泉美食節將接續於25日登場。10月18、19及25、26日葫蘆埤自然公園「葫蘆埤玩埤一夏」祭出水上鋼鐵人等體驗，為秋季旅遊注入滿滿活力。

甫重新開幕的西市場成為市區新觀光熱點。（南市觀旅局提供）

雙十連假出遊到處都洋溢著國家生日的氛圍。（南市觀旅局提供）

