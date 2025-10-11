逐鹿文創園區山豬鱷魚豪華烤肉宴 遊客食指大動

逐鹿文創園區山豬與鱷魚火烤雙併的特色饗宴。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣逐鹿文創園區在雙十節連假期間，推出烤山豬與烤鱷魚全餐，遊客看到山豬與鱷魚火烤雙併紛紛拿起手機拍照，記錄這個驚奇的畫面。今天中午11點半開爐秀時，散發出令人食指大動的烤肉香味，圍觀的遊客迫不及待想要先嚐為快，歡樂氣氛洋溢。

逐鹿文創園區執行長潘怡君指出，鄒族是個愛烤肉又樂於分享的民族，閒來沒事就與親朋好友烤起肉來，為迎接雙十佳節，特別推出山豬與鱷魚雙併的豪華烤肉宴，使用養在山上約兩年的整條豬及整隻鱷魚，由專業的「主烤官」耗時好幾個鐘頭才完成，是相當具有特色的饗宴。

潘怡君進一步說，安排鄒族青年帶領遊客導覽解說，讓遊客不僅能共享烤全豬的團聚氛圍與烤鱷魚的驚豔亮點，更可親身參與搗麻糬活動，感受原鄉風情。園區並安排梅花鹿餵食互動體驗、打卡上傳照片即可獲得限量環保山豬提袋，讓遊客們一整天都能沉浸在熱鬧歡樂氛圍中。

來自桃園的李姓遊客指出，昨天全家住在阿里山國家森林遊樂區時，看到逐鹿文創園區的山豬與鱷魚雙併豪華烤肉宴宣傳，大為心動，今天看完日出稍事休息後就趕下山，與家人品嚐人生第一次的鱷魚，初體驗覺得口感非常的Q彈，感覺像高級食材「龍膽石斑」或土雞肉，無法從其外表想像如此般的美味。

逐鹿文創園區烤全豬。（記者蔡宗勳攝）

逐鹿文創園區火烤鱷魚的畫面。（記者蔡宗勳攝）

逐鹿文創園區烤山豬與鱷魚特色饗宴，遊客食指大動，排隊購買。（記者蔡宗勳攝）

逐鹿文創園區烤山豬與鱷魚，吸引遊客圍歡拍照。（記者蔡宗勳攝）

烤山豬令人食指大動。（記者蔡宗勳攝）

