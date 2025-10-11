愛心不斷湧入！花蓮光復堰塞湖災害募款破11.3億

「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」截至10月9日，累計善款金額已突破11億3858萬元。（賑災基金會提供）

馬太鞍溪堰塞湖潰流重創花蓮光復鄉，民眾愛心接力湧入，賑災基金會於9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，截至10月9日，累計善款金額已突破11億3858萬元，捐款筆數超過29萬筆。

馬太鞍溪堰塞湖潰流，大量泥流湧入光復市區，不僅民宅、農地受損，交通與生計也受到嚴重衝擊。賑災基金會緊急開設多元捐款管道，包括匯款、LINE Pay、超商代碼及外匯轉帳等，方便全台民眾伸出援手，募款將持續至10月24日止，截至10月9日已募得29萬4266筆善款，共計新台幣11億3858萬6258元。

請繼續往下閱讀...

行政院日前核定光復鄉7村紅色警戒範圍內1837戶為主要補助與慰問金發放對象，但實際深入災區查訪後，發現受災戶數更多，10月7、8日2天已有超過2000戶完成慰助申請。

賑災基金會指出，災後重建是一場長期馬拉松，隨著需求持續變化，善款將依照公開透明的原則，優先用於災民家園清理、房屋修繕及生活支持等，持續陪伴花蓮度過重建之路。

衛福部也在官方臉書感謝全國各地投入的救災超人們，用行動溫暖每一顆心、守護每一個家，衛福部將持續公布善款最新情況，讓愛的力量，持續延伸。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法