竹市三民國小人行步道高高低低變遊樂場 挨批對輪椅身障族不友善

新竹市三民國小的人行步道工程除工期延宕，高高低低的人行道有如遊樂場，居民批對輪椅身障族很不友善。（照片取自臉書社群新竹大小事）

新竹市府斥資7600萬以上經費進行三民國小通學廊道工程，去年1月初動工後，原預定今年暑假完工啟用，但工程延宕，更有網友在臉書社群「新竹大小事」發文稱，三民國小通學步道改得高高低低，根本不是人行道，像是競技遊樂場般，且有的凸一塊，有的坡度超過40度，對輪椅身障者及娃娃車很不友善，批越改越糟，浪費公帑。

市府工務處表示，三民國小三民樓南側工程通學步道是以打造一個提高互動與豐富校園空間體驗的場域為目標，藉由校地退縮部分，提供行人參與空間體驗，設計上力求將步道融入校園內的設施環境，透過不同層次的鋪面與植栽，營造豐富的視覺效果與舒適的步行體驗。

其中步道的高低變化設計，非單純平面道路，為確保所有高低差路段，都設有符合標準的坡道，以保障身障人士、推嬰兒車的家長及行動不便者的通行權益，相關設計有經專業審核，符合法規要求。工務處指出，目前「新竹市立東區三民國小通學廊道建置工程」將在年底完工，後續會進行驗收再開放使用。

網友稱三民國小南側通學步道工程延宕很久，影響學童上放學已超過1年，原本預定今年暑假完工，結果不但工程沒完工，目前已完成的路段更讓居民傻眼，因為人行道高高低低，坡度上上下下，有如競技場般，對輪椅身障族很不友善，直批這樣的設計不是人行步道，而是遊樂場，整個通學步道工程越改越糟，不符合實際需求。

