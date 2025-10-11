醫院這職缺「碩士+5年經驗」月薪不到4萬 網：求職網上薪水都很可怕

有網友分享看到一個醫院職缺要求「碩士+5年工作經驗」，薪水卻不到4萬元，有網友回覆求職網上的薪水都很可怕，要求一堆薪水只有30K；示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

一般大眾印象中職缺所要求的工作經驗跟學歷，應該會跟薪水呈正相關，不過日前有網友看人力銀行職缺時，發現「健康管理中心／專員」，需負管理責任，要求5年以上工作經驗及碩士畢業，月薪竟開36477-37977元，貼文一出引發網友熱議。

有網友在Dcard以「閒聊 最近在刷104，1111結果看到....」為標題發文，表示看到某醫院職缺，碩士最高才37977，學士可能開30K，還有不到30K的，怎麼越來越扯？有網友提到「求職網上的薪水都很可怕，曾看過要英語精通、日語N1，要有證照，要會行政、美編、採購、一點點會計，工作經歷3年以上，薪水只開30K」、「奴隸銀行上一堆這種工作」。

也有網友提到這是「學歷貶值」的問題，「除非是一堆牛鬼蛇神在考的碩班，不然8成的碩班都只是洗學歷」、「我朋友去英國留學花了1、2百萬吧，結果現在回來第一份工作才35K」、「」、「碩士是要看有沒有用的碩士，沒用博士來也是30000」、「現在太多學店碩士，碩士都當高職學歷在發薪水」、「現在碩士沒什麼了不起，除非你是國立知名，不然其實對你找工作沒什麼幫助」。

另一派網友則是認為是醫院的問題，「很多醫院都是慣老闆壓榨醫療人員」、「只要是醫院的工作一般都偏低薪很正常」、「醫院櫃檯跟行政薪水真的很少」、「醫院的看護薪水還比這個高」、「醫院不意外，還要當主管才有碩士加給」、「只能說醫院沒執照還是別來」、「醫院行政普遍都這麽低薪」。

