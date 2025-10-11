小行星命名為「恆春」！ 冠上屏東地名的小行星已達3顆

屏東星空大使施世治介紹恆春小行的位置。（記者羅欣貞攝）

今（2025）年是恆春建城150週年，屏東再度迎來來自宇宙的驚喜！國際天文學聯合會（IAU/CSBN）審查通過，由國立中央大學鹿林天文台發現的第724875號小行星，正式命名為「HENGCHUN（恆春）」，今（11）日由屏東縣長周春米發布這個好消息，這是繼2016年命名的「屏東小行星」、2021年「墾丁小行星」後，第3顆以屏東地名命名的天體。

「HENGCHUN 恆春小行星」命名發表會，今（11）日於屏東總圖舉行，由屏東縣長周春米主持，中央大學副校長陳文逸、鹿林天文台台長林宏欽，以及發現「墾丁」小行星的天文愛好者蔡元生、屏東縣星空大使施世治及國內天文界人士到場見證。

「在宇宙中，屏東有3顆星閃耀！」屏東縣長周春米表示，一顆小行星從發現到命名，需經過長達10年以上的國際審查過程，得來不易，這顆以「HENGCHUN」命名的小行星，是送給恆春150週年的最珍貴禮物，是對恆春半島自然美景與歷史文化的肯定，也讓屏東的故事不僅流傳於山海之間，更閃耀於星辰之中。

縣府未來也將持續推動「暗空計畫」及「觀星旅遊」，包括星空解說員培訓、星空友善店家認證，及大型星空活動，結合科學、文化與觀光，讓更多人走進屏東、仰望星空，打造屏東成為國際級的星空旅遊基地。

發表會上，邀請恆春民謠藝師獻唱，將星空與文化融合為動人時刻；接著中央大學副校長陳文逸代表天文團隊致贈命名銘版給屏東縣長周春米，縣府回贈恆春藝術家楊宗熏製作的木雕禮品。屏東總圖也推出為期1個月的「屏東追星」天文書展。

經國際天文學聯合會（IAU/CSBN）審查通過，第724875號小行星正式命名為「HENGCHUN（恆春）」，今（11）日於屏東縣立圖書館總館舉行發布會。（記者羅欣貞攝）

恆春小行星軌道圖。（記者羅欣貞攝）

恆春小行星模型。（記者羅欣貞攝）

中央大學副校長陳文逸（左）代表天文團隊致贈「HENGCHUN 恆春小行星」命名銘版給屏東縣長周春米（右）。（記者羅欣貞攝）

