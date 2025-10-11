為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北副市長劉和然參拜永和「秀朗聖安宮」 代表侯友宜贈匾

    2025/10/11 14:55 記者翁聿煌／新北報導
    新北市副市長劉和然11日前往永和「秀朗聖安宮」參拜祈福，恭祝保安廣澤尊王聖誕千秋、香火鼎盛。（記者翁聿煌攝）

    新北市副市長劉和然11日前往永和「秀朗聖安宮」參拜祈福，恭祝保安廣澤尊王聖誕千秋、香火鼎盛，並祈求新北市政順利推行、市民安居樂業，劉和然感謝廟方長年投入公益與地方服務，代表市長侯友宜贈匾「神威顯赫」，表達崇敬與感謝之意。

    劉和然表示，秀朗聖安宮長期致力社會服務與慈善公益，並於民國2022年成立「新北市永和秀朗聖安宮愛心慈善協會」，以「關懷偏鄉兒童、弱勢家庭及長者」為宗旨，持續透過多元活動為社會送暖，凝聚愛與關懷的力量，廟方的善行深獲社會各界肯定，實為地方信仰與公益的典範。

    劉和然強調，廣澤尊王象徵「保安護民」的精神，正如新北市政府推動各項政策時，始終以市民安全與福祉為首要考量，無論是治安維護、公共安全或社會照顧，市府團隊都秉持照顧每一個人的理念，落實侯友宜安居樂業的目標。

    民政局補充，秀朗聖安宮奉祀的廣澤尊王已有139年歷史，是台灣地區重要的民間信仰神祇之一，被尊稱為「保安之神」，庇佑家宅平安、驅邪鎮煞、護佑孩童，更是地方居民心中的守護神。同時，也是永和地區重要的文化信仰中心，連結信仰與文化，成為凝聚地方情感的重要力量。

    新北市副市長劉和然代表市長侯友宜，致贈永和秀朗聖安宮牌匾「神威顯赫」。（記者翁聿煌攝）

