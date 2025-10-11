訂不到機票棄賽！澎湖秋冬瘋運動觀光 交通成最大瓶頸

運動i臺灣2.0-澎湖縣菊島秋冬球類錦標賽（排球），11日在澎湖多功能體育館開幕。（澎湖縣政府提供）

每年中秋過後東北季風起，就是澎湖觀光旺季宣告結束，近年來澎湖縣政府大力推廣秋冬瘋運動，希望透過運動賽事舉行，為澎湖觀光帶來人潮，但交通運輸成了最大瓶頸，今（11）日開幕的「運動i臺灣2.0-澎湖縣菊島秋冬球類錦標賽（排球）」，就因為無法訂到機票，導致2支球隊臨時棄賽，緊接著滾球、壘球賽事，都出現同樣問題。

「運動i臺灣2.0-澎湖縣菊島秋冬球類錦標賽（排球）」，自10至12日，在澎湖縣多功能綜合體育館，今日舉行開幕典禮，由立委楊曜助理段湘玲、澎湖縣議會副議長藍凱元服務處主任洪長青、議員蘇陳綉色、澎湖縣政府教育處體健科長麻雅芳、澎湖體育會榮譽理事長張偉男等人共同主持開球儀式，計有27支隊伍、約300位選手參賽。

2參賽球隊分別來自台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、台南市、高雄市、屏東縣及澎湖縣等全台各地的勁旅齊聚澎湖，但有2支球隊因無法訂到機票，只好忍痛棄賽，雖然開幕典禮選手們精神抖擻進場，展現團隊氣勢與運動家精神，但還是留下遺憾。

雖然澎湖縣政府教育處向立委楊曜服務處、旅遊處等相關單位求援，希望增開加班機或放大機型，但時值10月中秋、國慶連假，大型班機都支援國外航線，無法分身國內航線，因此交通問題成為澎湖秋冬旅遊發展最大瓶頸，更令人擔憂明年1月還有全國小學籃球聯賽、3月大型賽事，動輒千人抵澎，海運藍色公路停擺，交通更令人頭痛。

澎湖秋冬瘋體育推動觀光，交通是最大瓶頸。（澎湖縣政府提供）

