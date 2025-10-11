為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    2025台灣設計展 隱形冠軍推「台灣手套的逆襲」成功吸客

    2025/10/11 14:24 記者顏宏駿／彰化報導
    陳義益鑽研手套設計、製作，利用「2025台灣設計展」做手套教育。（記者顏宏駿攝）

    陳義益鑽研手套設計、製作，利用「2025台灣設計展」做手套教育。（記者顏宏駿攝）

    「2025台灣設計展」在彰化縣登場，位於社頭織襪專區的「手套博物館」抓住機會，推出「手套工藝設計展」，讓來賓了解「設計」在現代手套製作的重要性，以及過去如何紮根在地、逆襲突圍，雙十連假期間成功吸引大批遊客上門。

    由亦展公司經營的「手套博物館」也是台灣「隱形冠軍」，現年76歲的董事長陳義益當年從復興美工畢業，就有多家知名廣告公司希望他去上班，結果他因對拳擊運動的熱愛，一腳踏進「手套製造業」，現在成為唯一根留台灣的手套製作加工廠。

    他說，當年退伍後跑到員林「立全公司」報到，原以是製作拳擊手套，其實是做滑雪手套，他從美工設計師做起，做了8年就升廠長，其中的關鍵就是「美工出身」。

    陳義益說，當年的「美工設計師」就像現在的「AI工程師」搶手，只因你有設計靈感，就能在手套界脫穎而出。因為要設計，樣樣都靠手工裁縫，所以練就亦展獨特的競爭力，有紮實的設計和製作底子，才能做出比競爭對手更優的產品。

    他說，台灣的手套廠不是外移就是轉型，他仍繼續在彰化耕耘；手套包括工作、運動、賽車、防水、防寒等功能，不同的使用方式，有不同的織法，就連產品要求最嚴苛的「美國軍用手套」都找亦展下訂單。

    他表示，手套工藝必須與時俱進，更應該「強強聯手」，台灣的機能布產業獨步全球，他便利用這項台灣優勢，來解決「手機電池爆燃」問題，製作手機阻燃包，未來還要設計「火場防火衣」。

    遊客到手套博物館，學習手套冷知識。（記者顏宏駿攝）

    遊客到手套博物館，學習手套冷知識。（記者顏宏駿攝）

    手套製作全手工，每一個步驟都不能馬虎。（記者顏宏駿攝）

    手套製作全手工，每一個步驟都不能馬虎。（記者顏宏駿攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播