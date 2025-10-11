2025台灣設計展 隱形冠軍推「台灣手套的逆襲」成功吸客

陳義益鑽研手套設計、製作，利用「2025台灣設計展」做手套教育。（記者顏宏駿攝）

「2025台灣設計展」在彰化縣登場，位於社頭織襪專區的「手套博物館」抓住機會，推出「手套工藝設計展」，讓來賓了解「設計」在現代手套製作的重要性，以及過去如何紮根在地、逆襲突圍，雙十連假期間成功吸引大批遊客上門。

由亦展公司經營的「手套博物館」也是台灣「隱形冠軍」，現年76歲的董事長陳義益當年從復興美工畢業，就有多家知名廣告公司希望他去上班，結果他因對拳擊運動的熱愛，一腳踏進「手套製造業」，現在成為唯一根留台灣的手套製作加工廠。

他說，當年退伍後跑到員林「立全公司」報到，原以是製作拳擊手套，其實是做滑雪手套，他從美工設計師做起，做了8年就升廠長，其中的關鍵就是「美工出身」。

陳義益說，當年的「美工設計師」就像現在的「AI工程師」搶手，只因你有設計靈感，就能在手套界脫穎而出。因為要設計，樣樣都靠手工裁縫，所以練就亦展獨特的競爭力，有紮實的設計和製作底子，才能做出比競爭對手更優的產品。

他說，台灣的手套廠不是外移就是轉型，他仍繼續在彰化耕耘；手套包括工作、運動、賽車、防水、防寒等功能，不同的使用方式，有不同的織法，就連產品要求最嚴苛的「美國軍用手套」都找亦展下訂單。

他表示，手套工藝必須與時俱進，更應該「強強聯手」，台灣的機能布產業獨步全球，他便利用這項台灣優勢，來解決「手機電池爆燃」問題，製作手機阻燃包，未來還要設計「火場防火衣」。

遊客到手套博物館，學習手套冷知識。（記者顏宏駿攝）

手套製作全手工，每一個步驟都不能馬虎。（記者顏宏駿攝）

