估10億打造！ 雲林首座美術館確定落腳斗六 2地最熱門

雲林縣因無大型專屬美術展覽場館，縣府2022年起籌備興建美術館，原規劃在虎尾高鐵特定區，因近年當地多項大型建設都坐落於此，為平衡山海發展，縣府確定美術館將落腳斗六市。縣府表示，目前有兩處為選項，預估今年年底前完成可行性評估。

縣府文觀處長陳璧君表示，目前縣府現有展示空間有文觀處展覽館約341坪、北港文化中心210坪，且缺乏文物典藏空間，加上近年來縣內藝文展覽活動蓬勃發展，因此2022年起便籌備新建美術館。

縣長張麗善表示，原美術館將設址於虎尾，但經過多方評估，考量虎尾將建總圖書館，為平衡山海線發展，「美術館確定落腳在斗六」，目前正在進行地點評估中，盼讓斗六有新的藝文風貌。

陳璧君表示，目前初步規劃美術館占地約2至2.5公頃左右，內部包含文物典藏空間、美術圖書館、多功能講堂，也計畫將導入智慧科技設備，讓民眾感受到沉浸式藝術體驗，目前粗估工程總經費約10億元。

陳璧君表示，目前文觀處旁的機關用地「機28」是選項外，斗六市公所為爭取美術館設立，也計畫提供社口藝術水岸園區土地，不過新建美術館的確切落腳處還需要評估，因此預計年底前完成2地的可行性評估。

陳璧君指出，不論是水岸園區或機28，都位於大學路上，未來沿著大學路上有文化中心、表演廳、雲林科技大學、美術館等建設，將成為斗六藝文廊帶，猶如台北市的仁愛路，此外為籌設美術館，縣府曾到法國、荷蘭等地取經，盼打造新穎、現代的外觀，因此不排除國際競標，打造台版「日本廣島下瀨美術館」。

雲林縣美術館確定落腳斗六市，而文觀處旁機28用地是設址選項之一。（記者李文德攝）

