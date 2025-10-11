台南紀念日是哪天？文資月開啟任意門邀市民票選

台南文資月推出線上互動留言板活動。（台南市政府提供）

您心中的台南紀念日是哪一天？2025台南文資月以「如果城門是任意門，文資三百+」為題，推出線上互動留言板活動 ，邀市民以投票與留言，共同展開一場文化資產的奇幻想像，參加活動還有機會抽中豐富好禮。

留言板活動「TOUCH任意門，想像未來無限+」，特別將「您心中的台南紀念日是哪一天？」列為第1題，帶大家穿越歷史任意門，邀市民一同投票並分享理由，找出最能代表台南、最值得紀念的一天，盼透過活動增強對城市的歸屬與認同感。

活動設計多個趣味問題，像是「文資小隊要找哪位神隊友」、「300年後的時光膠囊要放什麼」、「哪座當代建築最值得成為未來古蹟」，透過想像與對話，讓大家輕鬆參與，重新思考文化資產與生活的連結。留言板即日起開放至11月19日，於活動時間內完成表單填寫並成功送出即獲抽獎資格，將抽出6個文資好禮大福袋名額。

文化局長黃雅玲表示，文化資產不只是歷史，更是日常。藉由台南文資月系列活動任意門的創意設計，讓大家從多元角度想像文化與城市的未來，期望能蒐集各種觀點，作為未來保存與推廣的參考；參與投票與留言，就有機會抽中文創好禮。

台南文資月以「如果城門是任意門，文資三百+」為主題，推出系列活動。（台南市政府提供）

