淡江大橋鋼梁全斷面銲接 公路局曝工法：沒有使用螺栓作永久接合

鋼材會隨氣溫產生熱脹冷縮，容易造成接縫變形或內應力不均，施工團隊特別選擇氣溫較低、變化幅度較小的凌晨時段進行作業。（公路局提供）

淡江大橋在10月3日完成全橋結構實質連結，主橋與八里端橋面高度精準對接，橋體結構正式連成一體。公路局今天（11日）曝光工程工法，全橋鋼梁節塊採用全斷面銲接，使鋼梁受力連續傳遞，沒有使用一顆螺栓作為永久接合。

淡江大橋主橋在9月16日舉行「合龍典禮」，施工團隊持續進行節塊銲接、索力施拉與高程、線形校正等關鍵工序，10月3日順利完成全橋結構實質連結。淡江大橋由交通部公路局負責承辦、執行建造、業管、維修養護，與新北市政府毫無關係。

公路局說，試將2個鋼梁節塊想像成2個巨大的「鐵盒子」對接，沿著節塊四周一整圈完整銲接，並特別設置銲接工作車處理梁底的銲接作業。銲接採「滲透銲」方式，對接處嚴格控制約1公分銲道，同步掌握濕度、溫度及風速確切維持銲接品質 。

合龍節塊為什麼要「半夜銲接」？公路局說明，鋼材會隨氣溫產生熱脹冷縮，日夜溫差大時段進行銲接工作，容易造成接縫變形或內應力不均。淡江大橋主跨長達450公尺，橋面因溫差影響，長度變化量達7公分以上，施工團隊投入大量銲接人力，特別選擇氣溫較低、變化幅度較小的凌晨時段進行作業。

工程人員全力進行焊接工作。（公路局提供）

全橋鋼梁節塊採用全斷面銲接，使鋼梁受力連續傳遞，沒有使用一顆螺栓作為永久接合。（公路局提供）

