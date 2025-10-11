為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    阿里山再度揚名國際 獲國際生態旅遊獎雙料首獎

    2025/10/11 13:25 記者蔡宗勳／嘉義報導
    阿里山國家森林遊樂區社區導覽解說員成軍。（嘉義林業分署提供）

    阿里山國家森林遊樂區社區導覽解說員成軍。（嘉義林業分署提供）

    繼今年年1月紐約時報將台灣阿里山評選為「全球最值得去的52個地方」之排名第19位，亞洲生態旅遊聯盟今年舉辦國際生態旅遊獎評選，阿里山國家森林遊樂區也表現亮麗，獲得旅遊目的地治理及社區冠軍等2項首獎，由台灣生態旅遊協會理事陳永松代表到印度領獎，讓阿里山再度躍上國際舞台，讓世界看見台灣。

    AEN國際生態旅遊獎主要在表彰符合「AEN生態旅遊標準及「全球永續旅遊理事會指標的旅宿業者與目的地單位，徵選以自然為本、具永續發展實績之案例，評選項目涵蓋目的地治理、氣候行動、社區效益等10大獎項類別，為亞洲地區生態旅遊發展的重要指標性獎項。

    嘉義林業分署在「旅遊目的地治理」項目獲首獎關鍵，在於長期致力於阿里山國家森林遊樂區永續旅遊發展，積極響應聯合國永續發展目標（SDGs），並推動環境友善設計、輔導及培力社區參與文化保育工作，並透過與在地居民的共識會議，共同著手規劃兼顧生態保護與地方觀光活化，促進社區經濟與文化永續發展，獲得評審團青睞得到首獎。

    嘉義林業分署長李定忠表示，這次從眾多國際級知名旅遊景點脫穎而出，展現嘉義分署在阿里山國家森林遊樂區推動永續旅遊的最佳肯定；另外輔導的阿里山生態旅遊協會獲得「社區冠軍」項目首獎也是展現嘉義分署深厚培力在地社區居民發展生態旅遊輝煌成果效益，期望國人能攜家帶眷親臨享受這份森林生態系的惠益。

    阿里山園區景色如畫的姊妹潭。（嘉義林業分署提供）

    阿里山園區景色如畫的姊妹潭。（嘉義林業分署提供）

    阿里山世界知名的雲海美景。（嘉義林業分署提供）

    阿里山世界知名的雲海美景。（嘉義林業分署提供）

    阿里山壯麗的山景山巒疊翠。（嘉義林業分署提供）

    阿里山壯麗的山景山巒疊翠。（嘉義林業分署提供）

