今明新埔柿餅節 副縣長促銷：晚來就買不到了！

新竹縣新埔鎮柿餅節今天在新埔鎮農業推廣教育中心開幕。（新竹縣政府提供）

新竹縣新埔鎮柿餅節今、明兩天在新埔鎮農業推廣教育中心舉辦，副縣長陳見賢表示，新埔柿餅產量占全國逾8成，雖然今年受到颱風、下雨影響，減產約3成，但品質依舊很棒，歡迎鄉親朋友把握當季，「晚來就買不到了！」

新埔柿餅文化行銷活動今天上午開幕，今年以「運動你我他 柿在好健康」為主題，將舞台打造成運動與娛樂結合的熱力舞台，除了邀請在地社團演出外，也安排適合大人與小孩共同參與的「氣球帶動跳」和「尊巴舞」互動節目，讓現場民眾跟著音樂一起舞動。

請繼續往下閱讀...

新埔鎮農會也設計了多樣競賽活動，「柿在必得 趣味計步競賽」挑戰在限定時間內累積最多步數，並爭奪限量好禮；「親子柿代~親子闖關趣味競賽」讓親子組隊合作挑戰關卡，在歡笑與默契中爭取勝利。

農業處表示，今年特別規劃「柿餅點心工作坊」，邀請大家動手製作健康又美味的「柿餅堅果能量球」與「柿餅壽司」，同時也安排茶文化體驗、花藝體驗與手沖咖啡等DIY課程，讓參加者在愜意氛圍中學習並享受動手創作的樂趣。

新埔鎮農會表示，今年與昌旺畜牧場合作，推出「柿乾雞湯」組合優惠。活動期間，購買柿餅滿額可參加「滿額消費好柿抽抽」活動；也響應社會公益，舉辦「柿心公益－十張發票送好禮」活動，邀請大家以實際行動支持。

新埔柿餅節規劃多樣競賽活動和DIY體驗，吸引民眾熱烈參與。（新竹縣政府提供）

大小朋友一起體驗柿染DIY。（新竹縣政府提供）

大小朋友一起體驗柿染DIY。（新竹縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法