田野調查20年成果展露無遺！ 崙背「聽聽在地的故事」特展喚醒文化記憶

雲林縣貓兒干文史協會在崙背詔安客家文化館舉辦「聽聽在地的故事」特展，將20年來收集崙背當地文化故事展出。（記者李文德攝）

雲林縣貓兒干文史協會成立至今25年，致力推廣詔安客家文化，為響應已登場的詔安客家文化節，協會即日至11月2日在崙背詔安客家文化館舉辦「聽聽在地的故事」特展，將多年來收集有關於當地文化故事展出，盼透過文史資料展覽，重新找回對在地文化的共鳴。

協會理事長楊永雄表示，此次展覽的文史資料是協會田野調查20年來，取其精華展出，面向廣闊。最主要核心價值，是用在地人來挖掘在地故事。包括當地耆老闡述「睏虎穴」、「活廖死張」、「狗公爺」、「崙背媽祖接炸彈」等故事。

楊永雄指出，近代史部分更將當地油車抗日事件、紅白花事件歷史始末向民眾交代，此外更規劃「文史密碼」，將當地流傳的俗諺、話語解密，如「姓廖日享公派下不食雞頭」，主要是講述張廖姓六世祖日享公掌握多數家族田產。

楊永雄表示，明日將登場「故事大匯演」，邀集在地團隊以布袋戲與劇場演出方式，生動演繹地方故事的情節與情感，且每週日皆規劃2場故事活動：上午以親子互動為主，從故事體驗詔安客家的溫情；下午則安排成人說故事時段，盼促進民眾對詔安客家文化的深度認識與交流。

雲林縣長張麗善表示，為提升展覽的互動性與參與感，協會更邀請長年耕耘民間文學的專家學者，分享其多年來對在地故事的採集經驗與推廣歷程。透過生動的講述，讓與會民眾更加了解這些故事背後所承載的歷史背景與人文價值，進一步認識地方文化的多樣性與深度。

