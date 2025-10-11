桃園平鎮極限運動場有限制 最快11/15開放一般民眾進入

平鎮極限運動場最快下月中可開放民眾進入使用。（記者周敏鴻攝）

桃園市平鎮區台66快速道路高架橋下的極限運動場，空間將近5000坪，場地符合比賽規格，可供初、中、高階的極限運動玩家練習或比賽，民進黨桃園市議員王珮毓說，場地目前僅開放給極限運動協會的教練、學員使用，一般民眾無法進入，已引發民怨；平鎮區長蕭巧如說，最快11月15日可全面開放。

滑板、直排輪與競技腳踏車等極限運動，受到許多年輕民眾喜愛，玩家們爭取多年後，去年底位於台66快速道路橋下的橋墩柱P189處附近，終於設置極限運動場，場地分為練習區、比賽用場域、飛越區Fun box等，王珮毓表示，極限運動場已於去年完工，至今未全面開放，民眾想進入還會遭到制止。

平鎮區公所說明，極限運動場是利用台66快速道路高架橋下空間，出入口僅有快速路2段985巷的路口，考量從該路口到極限運動場之間，還有市民活動中心與中心附設停車空間的工程正在施作，所以工程未完成前暫不開放不特定的民眾使用，以免造成工地與場地使用的安全疑慮。

蕭巧如說，目前僅同意承諾保障使用者安全且已辦理保險的團體單位，依場地借用規定申請使用極限運動場，除相關協會外，也已有里辦公處等單位或團體申請借用；待市民活動中心與中心附設停車空間於11月中旬完工、確認進出動線安全無虞後，預計11月15日起，每天上午10點到晚間10點開放民眾進入使用場地。

