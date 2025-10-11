為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    午後國道易塞車路段出爐！ 高公局建議國5南下17時再出發

    2025/10/11 12:56 記者吳亮儀／台北報導
    今天國道午後北區南向易塞車路段。（高公局提供）

    今天（11日）是國慶日連續假期第2日，上午國道壅塞路段主要為國1北向東湖至汐止、國1高架北向堤頂至汐止端；高公局也指出，今天下午國道1號、3號、5號都有易塞車路段，也提醒國5南向用路人17時再出發。

    今日各地大多為多雲到晴，高公局預判今日下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

    高公局建議，國5南向用路人於17時後出發，節省寶貴時間；請用路人可透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

    另外，今天今天上午7時56分，國3南向60.7公里處發生小客車自撞事故，占用內2線車道，於上午8時32分排除，造成後方車流回堵4公里；10時9分，國3北向17公里處發生3輛小客車追撞事故，占用外線車道，於上午10時33分排除，造成後方車流回堵1公里；10時7分，國5北向0.8公里處發生2輛小客車及1小貨車追撞事故，占用內線車道，於上午10時24分排除，造成後方車流回堵0.5公里，都影響整體車流。

    今天國道午後北區北向易塞車路段。（高公局提供）

    今天國道午後中區南向易塞車路段。（高公局提供）

    今天國道午後中區北向易塞車路段。（高公局提供）

    今天國道午後南區南向易塞車路段。（高公局提供）

    7時56分於國3南向60.7公里處發生小客車自撞事故。（高公局提供）

    10時9分於國3北向17公里處發生3輛小客車追撞事故。（高公局提供）

    10時7分於國5北向0.8公里處發生2輛小客車及1小貨車追撞事故。（高公局提供）

