政院光復災區一站式服務再1天 接續交棒東服中心「災後慰助不中斷」

行政院7日啟動災後慰助金發放作業及一站式服務平台，位於光復中華電信門市的服務站，將於12日結束階段性任務，後續將由東服中心接手辦理。（行政院提供）

行政院7日啟動災後慰助金發放作業及一站式服務平台，位於光復中華電信門市的服務站，將於12日結束階段性任務，後續慰助金及綜合諮詢業務，將由行政院東部聯合服務中心接手辦理，其他業務回歸一般申請程序，讓災後慰助不中斷。

行政院政務委員陳金德說，截至目前慰助金申請件數突破3000件，但部分案件因重複申請或資料待補，各部會正逐筆比對、繕打與核對，確保符合受災及居住事實，讓核發作業嚴謹、公正。

請繼續往下閱讀...

他說，行政院推動的一站式服務，讓災民能在災區現地就近完成申請、補件與諮詢，減少往返奔波，多數受災戶已透過一站式服務及入村訪查，完成「家園支持三方案」35萬元慰助金申請程序。

陳金德說，13日起慰助金及綜合諮詢業務，將由行政院東服中心接手辦理，其他業務回歸一般申請程序，如郵局相關業務回歸富田郵局、車輛報廢改由花蓮監理站受理等。民眾若有相關需求，屆時可直接洽詢各機關窗口，或透過東服中心轉介服務，讓「災後慰助不中斷、關懷不間斷。」

花蓮縣政府表示，縣府也把握一站式服務時間，提供接駁車服務阿陶莫、加里洞部落居民，前往光復中華電信洽公或解決民生需求，今明天每天各分2梯次接送，上午10點及下午2點從阿陶莫發車開往中華電信，上11點半及下午3點半自中華電信返程。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法