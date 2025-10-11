基隆暖暖區公所改建 鎖定公辦都更興建多功能大樓

基隆暖暖區公所已不敷使用、設施老舊，地方爭取改建同時解決辦公需求與周邊居民停車問題。（記者盧賢秀攝）

基隆暖暖區公所興建40多年，辦公空間不足設備老舊，地方民代爭取區公所改建並解決當地停車問題，市府評估後，將與周邊市場用地辦理公辦都更，興建多功能複合式辦公大樓，近期與周邊地主協商，順利的話最快2、3年內招商改建。

區公所於民國72年興建，現屋齡已達43年，電梯等設施老舊受損，議員建議與周邊市場用地一併改建行政大樓，增設停車場，改善市容解決停車問題。

市府評估異地改建或原地重建等方案，考量當地民眾使用習慣，認為原址改建較合適，但區公所基地面積只有276坪，單一改建行政大樓效益有限，因此將結合周邊市場用地辦理公辦都更，整體開發，興建複合式多功能大樓，有停車場、商業需求和行辦公中心與住宅，同時要求實施者捐贈公益設施，以增加公共設施量能。

市議員林旻勳、連恩典表示，爭取行政大樓改建多年，希望市府拿出專業評估較優的方案，1個月內與周邊市場用地的地主協商。不過市場用地業者認為，市地重劃時已捐出回饋地，現在公辦都更市場用地變更商業區又有回饋土地，希望市府提出合理回饋方案，說服地主，儘速興建複合式大樓，期待成為暖暖核心發展的新地標。

市議員陳冠羽建議市府必須拿出具體方案、完整的財務與回饋分析，讓地主清楚知道不同回饋比的權益差異與風險，同時應合理爭取回饋比例下修，不能讓私有地主被剝二層皮，這樣大家才有信任、願意一起往前走。

陳冠羽期待這次都更能成為暖暖再發展的契機，除了整體開發、改善交通動線，並增設長照或幼託等社區設施，成為暖暖居民生活核心。

市府規劃暖暖區公所與周邊市場用地結合公辦都更，興建複合式多功能大樓。（記者盧賢秀攝）

