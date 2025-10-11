「粉紅超跑」白沙屯媽驚喜駕臨竹北星際球場 香燈腳笑稱「媽祖想打籃球」

白沙屯媽祖今天贊境竹北行進路線飄忽不定，無預警親駕星際球場，有香燈腳笑稱「媽祖想打籃球」！（記者廖雪茹攝）

白沙屯媽祖今天贊境竹北，今天上午8點自新竹縣竹北市縣政六路的紅壇起駕後，行進路線飄忽不定，接續無預警親駕新竹縣政府、星際球場和中醫大新竹附醫等地，為縣政與鄉親祈福，讓現場信眾感動不已，有香燈腳笑稱「媽祖想打籃球」！

「竹北超越竹北」之眾神祈福文化祭，今早由竹北天后宮和白沙屯媽祖聯袂自紅壇起駕，展開城區遶境，共同為地方祈福、庇佑平安。令人驚喜的是，原本預定路線並未經過縣府的白沙屯媽祖，竟然「脫離路線」，駐駕縣府前廣場，讓假日加班、值班的縣府員工驚喜萬分。

請繼續往下閱讀...

稍後遶境隊伍行經博愛南路途中，白沙屯媽祖再度無預警彎進星際球場內停轎，讓場內正在打球的球友個個瞪大眼睛。竹北市長鄭朝方立刻虔誠跪拜，感謝媽祖喜歡這座球場。現場鑽轎人潮絡繹不絕，其中有小朋友手持籃球鑽轎，畫面趣味又溫馨。

由於媽祖進入運動場域停轎極為罕見，不少香燈腳與白糖粿信眾笑稱「媽祖想打籃球」，引發熱烈討論。隨後，「粉紅超跑」轉進鄰近的中醫大新竹附醫停轎賜福，為院內病患與醫護人員帶來祝福與希望。沿途許多家戶設案恭迎媽祖，主動提供香燈腳茶點。

新竹縣政府民政處長陳建淳表示，白沙屯媽祖遶境以「無固定路線」聞名，每次行駕皆依媽祖旨意而行，象徵信仰的靈驗與無私關懷。此次媽祖娘娘親臨縣府祈福，讓縣府員工與民眾深刻感受到媽祖的慈悲庇佑與祝福，備感溫暖。

鄭朝方邀請市民朋友與香燈腳，以虔誠心意共同迎接平安與祝福，用文化健走的方式感受信仰的能量，一起為竹北寫下動人的歷史篇章！「眾神祈福文化祭」即時訊息可參觀官方臉書粉專。

白沙屯媽祖突轉進星際球場內停轎，市長鄭朝方和信眾們立即跪拜祈福。（記者廖雪茹攝）

白沙屯媽祖今天贊境竹北，接續無預警親駕新竹縣政府、星際球場和中醫大新竹附醫等地。（記者廖雪茹攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法