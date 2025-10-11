人潮創新高！台灣設計展3天湧44萬人次 加開接駁車疏散

民眾追星頂著大太陽聽歌看表演。（縣府提供）

台灣設計展人潮擋不住！雙十節連假第2天，各地遊客如潮水湧進彰化、鹿港、彰南三大展區，光是昨天（10日）單日參觀人次就破28萬，加上鹿港試營運兩天16萬人，三天累積超過44萬人次，今天「潮派鹿港」音樂祭開唱，玖壹壹、盧廣仲、美秀集團、TRASH、麋先生輪番登台，上午起鹿港街頭人潮一波波湧入，縣府預估很快將突破50萬人次。

活動吸引爆量人潮，昨天首日很多人久候接駁車，抱怨沒車回家或往返展區，縣府被罵爆，今天上午，縣府交通處緊急增派加班車，加開鹿港、彰化、彰南三大展區的接駁服務。

請繼續往下閱讀...

兩天演唱會為了讓樂迷更順利到場，縣府建議開車族把車停在鹿東停車場或台灣玻璃觀光工廠，再轉乘「鹿東接駁線」或「彰濱接駁線」入市區。不想自行開車，也能在彰化火車站搭「紅線」直達鹿港展區，演唱會散場時，縣府規劃北、南兩側出口分流，減少擁擠。

今年設計展以「彰化行」為主題，串聯彰化市、鹿港、南彰三大展區，展期自10月10日至26日，共17天，內容橫跨城市設計、產業創意與在地文化。縣長王惠美提醒，出門前可先下載「彰化行」APP，不僅能查交通、接駁資訊，還能看展覽地圖，路線規劃更省時。

台灣設計展昨天開展首日再加鹿港2天試營運，3天湧44萬人次，今天鹿港演唱會預估很快就會突破50萬人次。（縣府提供）

人潮暴增，接駁車次不足，民眾抱怨等不到車。今天縣府加開接駁車因應。（記者張聰秋攝）

2天演唱會都是從上午11點一路開唱到晚上9點40分，鹿港體育館現場湧現人群。（縣府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法