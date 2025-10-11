為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    人潮創新高！台灣設計展3天湧44萬人次 加開接駁車疏散

    2025/10/11 12:18 記者張聰秋／彰化報導
    民眾追星頂著大太陽聽歌看表演。（縣府提供）

    民眾追星頂著大太陽聽歌看表演。（縣府提供）

    台灣設計展人潮擋不住！雙十節連假第2天，各地遊客如潮水湧進彰化、鹿港、彰南三大展區，光是昨天（10日）單日參觀人次就破28萬，加上鹿港試營運兩天16萬人，三天累積超過44萬人次，今天「潮派鹿港」音樂祭開唱，玖壹壹、盧廣仲、美秀集團、TRASH、麋先生輪番登台，上午起鹿港街頭人潮一波波湧入，縣府預估很快將突破50萬人次。

    活動吸引爆量人潮，昨天首日很多人久候接駁車，抱怨沒車回家或往返展區，縣府被罵爆，今天上午，縣府交通處緊急增派加班車，加開鹿港、彰化、彰南三大展區的接駁服務。

    兩天演唱會為了讓樂迷更順利到場，縣府建議開車族把車停在鹿東停車場或台灣玻璃觀光工廠，再轉乘「鹿東接駁線」或「彰濱接駁線」入市區。不想自行開車，也能在彰化火車站搭「紅線」直達鹿港展區，演唱會散場時，縣府規劃北、南兩側出口分流，減少擁擠。

    今年設計展以「彰化行」為主題，串聯彰化市、鹿港、南彰三大展區，展期自10月10日至26日，共17天，內容橫跨城市設計、產業創意與在地文化。縣長王惠美提醒，出門前可先下載「彰化行」APP，不僅能查交通、接駁資訊，還能看展覽地圖，路線規劃更省時。

    台灣設計展昨天開展首日再加鹿港2天試營運，3天湧44萬人次，今天鹿港演唱會預估很快就會突破50萬人次。（縣府提供）

    台灣設計展昨天開展首日再加鹿港2天試營運，3天湧44萬人次，今天鹿港演唱會預估很快就會突破50萬人次。（縣府提供）

    人潮暴增，接駁車次不足，民眾抱怨等不到車。今天縣府加開接駁車因應。（記者張聰秋攝）

    人潮暴增，接駁車次不足，民眾抱怨等不到車。今天縣府加開接駁車因應。（記者張聰秋攝）

    2天演唱會都是從上午11點一路開唱到晚上9點40分，鹿港體育館現場湧現人群。（縣府提供）

    2天演唱會都是從上午11點一路開唱到晚上9點40分，鹿港體育館現場湧現人群。（縣府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播