    首頁 > 生活

    軍民同心！光復鄉土丘上「揮旗賀國慶」熱血合照感動全網

    2025/10/11 15:05 即時新聞／綜合報導
    鏟子超人在泥沙堆積成的土丘上與國旗合照，最後連國軍弟兄也加入，聚在一起揮舞國旗。（取自軍聞社）

    鏟子超人在泥沙堆積成的土丘上與國旗合照，最後連國軍弟兄也加入，聚在一起揮舞國旗。（取自軍聞社）

    花蓮光復鄉重災，國軍弟兄、鏟子超人在國慶連假仍不休息，揮灑汗水幫災民重建家園。昨日一位「國旗超人」扛了一面國旗來重災區為大家打氣，結果陸續有鏟子超人在泥沙堆積成的土丘上與國旗合照，最後連國軍弟兄也加入，聚在一起揮舞國旗，軍聞社將志工與官兵並肩揮舞旗幟的影片PO網後，感動不少網友。

    扛著國旗進入光復鄉的「國旗超人」，昨日在Threads上表示，原本他只想在車站陰涼處默默舉旗，讓大家感受國慶的氛圍，後來決定挺進深處災區，用飄揚的旗幟來沿路渲染氣氛以及打氣。進入災區後，陸續有人來和國旗合照，並在土丘上揮舞國旗、唱國歌，他也說：「其實一開始完全沒有想到國旗會這麼熱門。」

    軍聞社也在社群媒體上發布影片，只見國軍弟兄和現場「鏟子超人」們一起爬上泥沙堆積成的土丘，並大力揮舞國旗。軍聞社也說：「志工與國軍官兵並肩清理復原，揮舞國旗慶祝國慶日，以行動展現軍民同心，攜手重建的力量。」

    影片曝光後，網友紛紛表示：「最棒的鏡頭」、「台灣的國軍超人們每個都超帥超有愛」、「國軍的新聞好久沒讓我感動了......但今年已經每天都被你們感動好多次了」、「國軍的魅力又更上層樓了」；更有多名網友貼出當初硫磺島戰役，美軍控制硫磺島後，升起國旗讓士氣大振的照片對比，表示：「當硫磺島了是吧？愛死了」、「硫磺島翻版！」

    在 Threads 查看

    相關新聞：光復鄉也該有國慶！暖男扛國旗進災區 鏟子超人圍聚感動唱國歌

