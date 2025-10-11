花蓮馬太鞍溪堰塞湖無異常 撤離計畫2度研討

花蓮馬太鞍溪堰塞湖壩體及水流現況無異狀，持續從溢流口穩定流出，但仍維持紅色警戒。（林保署提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖壩體及水流現況無異狀，持續從溢流口穩定流出，但仍維持紅色警戒，針對外界關注的堰塞湖應變撤離計畫，中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成今天表示，已進行2次研討，涵蓋垂直撤離與異地避難等複雜層面。

季連成說，馬太鞍堰塞湖狀況仍維持紅色警戒，目前流量維持在50萬至100萬噸正常範圍，不會引起安全顧慮。此外，長達2860公尺的光復堤防正在穩固中，高度維持5公尺內，足以阻擋水流。

他說，馬太鞍溪疏濬工程進度也超前，累積疏濬量已達4.68萬立方土基，並持續加強疏濬中，疏濬、堤防加固、流量穩定及撤離計畫等4項指標，是未來考量將堰塞湖紅色警戒向下調降的重要參考依據。

季連成說，針對堰塞湖應變撤離計畫，10日上午已召開第1次研討會，與會人員包括花蓮縣府相關局處、中央部會、原民代表以及鳳林鎮、光復鄉、萬榮鄉的鄉鎮長等。會議重點討論堰塞湖災情告警系統的確認，以及疏散警戒值、撤離路線、方式等細節，涵蓋弱勢族群優先撤離、垂直撤離和異地避難等複雜層面。

他強調，由於計畫涉及層面廣泛，為了能更周延可行，10日會議未能達成完整結論，因此今天上午11點繼續召開第2次研討會，不排除繼續開會凝聚共識。計畫若確認，將送請縣長徐榛蔚核定，隨後實施兵棋推演和實兵演練，完成後才會評估紅色警戒降級的可能性。

