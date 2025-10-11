為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖無異常 撤離計畫2度研討

    2025/10/11 12:07 記者王峻祺／花蓮報導
    花蓮馬太鞍溪堰塞湖壩體及水流現況無異狀，持續從溢流口穩定流出，但仍維持紅色警戒。（林保署提供）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖壩體及水流現況無異狀，持續從溢流口穩定流出，但仍維持紅色警戒。（林保署提供）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖壩體及水流現況無異狀，持續從溢流口穩定流出，但仍維持紅色警戒，針對外界關注的堰塞湖應變撤離計畫，中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成今天表示，已進行2次研討，涵蓋垂直撤離與異地避難等複雜層面。

    季連成說，馬太鞍堰塞湖狀況仍維持紅色警戒，目前流量維持在50萬至100萬噸正常範圍，不會引起安全顧慮。此外，長達2860公尺的光復堤防正在穩固中，高度維持5公尺內，足以阻擋水流。

    他說，馬太鞍溪疏濬工程進度也超前，累積疏濬量已達4.68萬立方土基，並持續加強疏濬中，疏濬、堤防加固、流量穩定及撤離計畫等4項指標，是未來考量將堰塞湖紅色警戒向下調降的重要參考依據。

    季連成說，針對堰塞湖應變撤離計畫，10日上午已召開第1次研討會，與會人員包括花蓮縣府相關局處、中央部會、原民代表以及鳳林鎮、光復鄉、萬榮鄉的鄉鎮長等。會議重點討論堰塞湖災情告警系統的確認，以及疏散警戒值、撤離路線、方式等細節，涵蓋弱勢族群優先撤離、垂直撤離和異地避難等複雜層面。

    他強調，由於計畫涉及層面廣泛，為了能更周延可行，10日會議未能達成完整結論，因此今天上午11點繼續召開第2次研討會，不排除繼續開會凝聚共識。計畫若確認，將送請縣長徐榛蔚核定，隨後實施兵棋推演和實兵演練，完成後才會評估紅色警戒降級的可能性。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播