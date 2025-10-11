向恆春半島悠久人文歷史致敬 中央大學新發現小行星命名「恆春」

中央大學將編號724875號小行星命名為「恆春」小行星，讓屏東「三星高照」 。（中央大學提供）

繼「屏東」及「墾丁」2顆小行星，為歡慶恆春建城150週年，國立中央大學將編號724875號小行星正式命名為「恆春（Hengchun）」，以此向恆春半島悠久的人文歷史與精神傳承致敬，並將這份榮耀永遠留在浩瀚宇宙之中。

「恆春」小行星（編號 724875）係於2008年8月29日，由中央大學鹿林天文台蕭翔耀與美國馬里蘭大學博士葉泉志共同發現，直徑約1.5公里，位於火星與木星之間，繞行太陽一周的軌道週期為4.32 年，近日點距離太陽約3.83億公里，遠日點則約4.13億公里。

「屏東」、「墾丁」、「恆春」3顆小行星 浩瀚宇宙中三星高照！

2006年，中央大學鹿林天文台於火星與木星之間的小行星帶，發現175583號小行星，並命名為 「Pingtung（屏東）」；2009 年，台灣天文愛好者蔡元生又發現365190號小行星，為紀念墾丁這個觀星聖地，命名為「Kenting（墾丁）」，如今再添1顆以「恆春」為名的小行星，屏東「三星高照」，不僅象徵天文研究的累積成果，也展現對地方文化的深厚情感。

自2006 年啟動鹿林巡天計畫以來，中央大學不僅發現台灣史上第1顆彗星，也已發現超過 800 顆小行星，使台灣成為亞洲最活躍的小行星發現地之一，透過為小行星命名，不僅彰顯天文科研的成就，也將台灣珍貴的人文價值傳遞至浩瀚宇宙。

期許恆春孩子仰望星空看見以家鄉命名小行星 勇敢追夢及探索未知！

中央大學副校長陳文逸表示，小行星命名是一項國際性及永久性的榮譽，「恆春」這個名字，承載著150年來的歷史、文化與人情，希望當未來的人們在星空中找到這顆小行星時，也能記起這片土地的故事，記起台灣在天文研究上的努力與貢獻，每一顆被命名的小行星，都是科學與文化共同努力的印記，期許恆春孩子們抬頭仰望星空時，能看見有1顆以家鄉命名的小行星，提醒他們勇敢追夢及探索未知。

小行星命名「恆春」，象徵永久性榮譽。（中央大學提供）

