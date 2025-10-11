桃園中壢財神大樓重建作業 市府：協調更新會加速推動

財神大樓位於中壢火車站前的中正路旁。（記者周敏鴻攝）

桃園市中壢區中壢車站前第一商業大樓、又稱「財神大樓」，8月間發生年輕女子墜樓案件，大樓內許多樓層閒置多年，因此再度引發外界關注，桃園市長張善政要求市府都市發展局，積極協調都市更新相關單位與第一商業大樓更新會合作，以加速推動重建作業；都發局表示，更新會獲市府住宅發展處核准立案並已由內政部核定補助612萬元。

財神大樓1979年開幕，建物內最初規劃地下停車場、百貨商場、電影院、餐廳、套房、頂樓旋轉餐廳等，曾結合娛樂與商業等多元功能，後因經營不善等狀況，財神大樓逐漸失去往日風光，目前僅剩少數店家仍營運；桃園市議員張曉昀認為，8月間財神大樓發生墜樓案件，凸顯大樓部分樓層空間長年閒置與公共安全等問題。

都發局指出，財神大樓是市府列管的老舊危險複合式建物，所有權人於2022年成立第一商業大樓更新會，已獲住宅發展處核准立案，目前由更新會採自主更新的方式運作中；更新會已申請內政部補助，與都更專業廠商簽約達成第1期款撥款條件，已取得168萬元補助。

因更新會推動財神大樓重建進度，不如地方預期，市府今年內已邀財神大樓所有權人舉辦2次說明會，但統計有意願轉軌公辦都更比例約僅15%，都發局表示，已派員拜會周邊屋主，希望有機會擴大基地範圍以增加更新效益，再進一步提供所有權人參與公辦都更的利基點，盼提高他們參加公辦都更的意願。

財神大樓已有許多樓層空間閒置多年。（記者周敏鴻攝）

