為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園中壢財神大樓重建作業 市府：協調更新會加速推動

    2025/10/11 12:09 記者周敏鴻／桃園報導
    財神大樓位於中壢火車站前的中正路旁。（記者周敏鴻攝）

    財神大樓位於中壢火車站前的中正路旁。（記者周敏鴻攝）

    桃園市中壢區中壢車站前第一商業大樓、又稱「財神大樓」，8月間發生年輕女子墜樓案件，大樓內許多樓層閒置多年，因此再度引發外界關注，桃園市長張善政要求市府都市發展局，積極協調都市更新相關單位與第一商業大樓更新會合作，以加速推動重建作業；都發局表示，更新會獲市府住宅發展處核准立案並已由內政部核定補助612萬元。

    財神大樓1979年開幕，建物內最初規劃地下停車場、百貨商場、電影院、餐廳、套房、頂樓旋轉餐廳等，曾結合娛樂與商業等多元功能，後因經營不善等狀況，財神大樓逐漸失去往日風光，目前僅剩少數店家仍營運；桃園市議員張曉昀認為，8月間財神大樓發生墜樓案件，凸顯大樓部分樓層空間長年閒置與公共安全等問題。

    都發局指出，財神大樓是市府列管的老舊危險複合式建物，所有權人於2022年成立第一商業大樓更新會，已獲住宅發展處核准立案，目前由更新會採自主更新的方式運作中；更新會已申請內政部補助，與都更專業廠商簽約達成第1期款撥款條件，已取得168萬元補助。

    因更新會推動財神大樓重建進度，不如地方預期，市府今年內已邀財神大樓所有權人舉辦2次說明會，但統計有意願轉軌公辦都更比例約僅15%，都發局表示，已派員拜會周邊屋主，希望有機會擴大基地範圍以增加更新效益，再進一步提供所有權人參與公辦都更的利基點，盼提高他們參加公辦都更的意願。

    財神大樓已有許多樓層空間閒置多年。（記者周敏鴻攝）

    財神大樓已有許多樓層空間閒置多年。（記者周敏鴻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播