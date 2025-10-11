為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「有河書店2.0」宣告結業 蔡詩萍感慨發聲

    2025/10/11 12:04 記者何玉華／台北報導
    2020年8月從淡水遷移到北投重啟的「有河書店2.0」宣告結業。（取自「有河書店」臉書）

    2020年8月從淡水遷移到北投重啟的「有河書店2.0」宣告結業。（取自「有河書店」臉書）

    在淡水河邊開店11年的「有河書店」搬遷到北投唭哩岸，「有河書店2.0」2020年8月重啟至今，今天在臉書專頁貼出「結業公告」，附圖秋陽中的街景，帶著淡淡的哀傷，說明這是一個讓人心痛的決定，除了來自產業結構的大環境，「個人口袋不夠深」是最致命的問題，因此將在今年底結束營業，除了逐步出清書籍，相關退款問題也會逐一解決；有不少人留言打氣，台北市文化局長蔡詩萍也留言說「辛苦您了，撐這麼久，已經很令人敬佩了」。

    有河書店的結業公告指出，當9月底到期卻付不出7月份的書款時，結束營業已是不得不然；因應結業，店家也提出一些因應措施，包括逐步出清書籍、尋求書店頂讓、儲值金退款、訂書後續處理等......，至於到底是哪些問題導致書店必須結束，店家說明，有來自產業結構的大環境問題，「個人口袋不夠深」是最致命的問題。

    公告內容也提及，2023時每月可以賣出5、6百本書，生意好時甚至可以賣出7、8百本，而那時還在疫情之時，因此覺得後續還蠻有信心的，但從去（2024）年底開始，將近1年每況愈下，每月僅能賣出4百多本，營業額下跌2至3成，起初幾個月還能撐持，但到了7、8月旺季仍無起色，荷包漸空，已經心裡有數很難再撐下去了，「很抱歉讓大家失望了」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播