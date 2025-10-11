為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    爭鮮MAGiC TOUCH吃到飽傳亂象！顧客疑不吃醋飯被制止

    2025/10/11 12:51 即時新聞／綜合報導
    爭鮮旗下MAGiC TOUCH推出限店499元吃到飽活動，孰料卻疑似有顧客不吃醋飯。（圖擷自爆料公社臉書粉絲團）

    爭鮮旗下MAGiC TOUCH（點爭鮮），本月在台南市、高雄市3間分店推出40元品項499元吃到飽活動，孰料卻疑似出現顧客不吃醋飯的現象，店員見狀連忙上前制止。

    從「爆料公社」臉書粉絲團分享的內容可以看到，有民眾透露他去MAGiC TOUCH的499元吃到飽時，看到有人狂點一堆但吃不下，因此只吃壽司料不吃醋飯，店員上前溝通後收走剩下的壽司，不讓那桌顧客繼續吃了。

    網友們見狀紛紛留言，不少人痛批「浪費食物真的不可取」、「家裡沒教好」；還有人指出MAGiC TOUCH這次活動早就設好相關規定了，比如「若剩餘食材超過250公克，則酌收食材費用300元」，而且店家保留活動解釋及隨時變更、修改與終止之權利。

    據了解，MAGiC TOUCH此次499元吃到飽活動，在高雄市美術店、高雄市楠梓後昌店、台南市文化店推出，在網路上掀起不少討論，雖然只能點40元的品項，但不少網友認為自己去吃都要花超過499，對比下來相當划算，還有北部的民眾敲碗MAGiC TOUCH擴展活動店家。

