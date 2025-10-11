為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    光復災區急徵「勺子超人」 側溝清理還有15公里

    2025/10/11 11:47 記者王峻祺／花蓮報導
    光復災區清溝工作列為重中之重，必須先人工挖出爛泥後，再由清溝車吸出並沖洗殘泥。（記者王峻祺攝）

    光復災區清溝工作列為重中之重，必須先人工挖出爛泥後，再由清溝車吸出並沖洗殘泥。（記者王峻祺攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，道路側溝清淤持續列為重中之重，總長30公里側溝，因空間狹小清淤困難，目前還有1半待清，中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成今天急徵「勺子超人」，表示鏟子可以不用再帶，但非常需要帶勺子來清溝。

    洪災泥流沖進光復，災後迄今街道陸續清理乾淨，但排水側溝仍然堵滿爛泥，因空間狹小難清，志工僅能一勺一勺慢慢挖出淤泥後，才可搭配機具清乾淨，每天平均推進2公里，進度略顯緩慢。

    災區因傳出有清溝志工，卡在側溝內遭消防隊救出後送醫，讓清溝工作更顯難度及危險性。熱心志工提醒，絕對不要鑽進水溝內，優先把水溝蓋打開往下挖三分之一即可，讓清溝車容易處理就好，開溝蓋也務必小心，沒工具恐會不小心壓斷手指頭，一定要謹慎！

    季連成說，側溝清理必須靠人工先挖掘，再由清溝車吸泥，兩者搭配進行，雖然中央準備近900支長約2公尺勺子因應，但仍呼籲志工自備長柄勺子協助清溝工作。

    另外，佛祖街清淤重點在打通林田幹道。季連成說，目前已完成60％，希望盡速打通林田幹道周邊排水系統，確保佛祖街的排水能流入花蓮溪，並預計連假前，完成光復街頭小巷淤土的清理工作。

    季連成說，沙包填充已完成3萬4千個，目標2天內可達成6萬5千個目標，沙包除作為防汛用，也將用於壓制農田邊坡上，用防水布遮蓋的淤土，農田淤土高達600萬噸，簡直是天文數字，避免再遭雨水沖刷流入市區。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播