光復災區急徵「勺子超人」 側溝清理還有15公里

光復災區清溝工作列為重中之重，必須先人工挖出爛泥後，再由清溝車吸出並沖洗殘泥。（記者王峻祺攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，道路側溝清淤持續列為重中之重，總長30公里側溝，因空間狹小清淤困難，目前還有1半待清，中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成今天急徵「勺子超人」，表示鏟子可以不用再帶，但非常需要帶勺子來清溝。

洪災泥流沖進光復，災後迄今街道陸續清理乾淨，但排水側溝仍然堵滿爛泥，因空間狹小難清，志工僅能一勺一勺慢慢挖出淤泥後，才可搭配機具清乾淨，每天平均推進2公里，進度略顯緩慢。

災區因傳出有清溝志工，卡在側溝內遭消防隊救出後送醫，讓清溝工作更顯難度及危險性。熱心志工提醒，絕對不要鑽進水溝內，優先把水溝蓋打開往下挖三分之一即可，讓清溝車容易處理就好，開溝蓋也務必小心，沒工具恐會不小心壓斷手指頭，一定要謹慎！

季連成說，側溝清理必須靠人工先挖掘，再由清溝車吸泥，兩者搭配進行，雖然中央準備近900支長約2公尺勺子因應，但仍呼籲志工自備長柄勺子協助清溝工作。

另外，佛祖街清淤重點在打通林田幹道。季連成說，目前已完成60％，希望盡速打通林田幹道周邊排水系統，確保佛祖街的排水能流入花蓮溪，並預計連假前，完成光復街頭小巷淤土的清理工作。

季連成說，沙包填充已完成3萬4千個，目標2天內可達成6萬5千個目標，沙包除作為防汛用，也將用於壓制農田邊坡上，用防水布遮蓋的淤土，農田淤土高達600萬噸，簡直是天文數字，避免再遭雨水沖刷流入市區。

