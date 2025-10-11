家具超人來了！台中寶之林開卡車送暖 花蓮阿嬤感動邀作客

環保局送達傢具。（環保局提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流造成光復鄉災情慘重，災後環境復原及家園重建工作持續進行，台中市環保局「寶之林」廢棄家具再生中心也化身為「家具超人」，送出沙發、餐桌、櫃子等家具，將整修完成的再生家具送抵災區住戶，展現台中市的溫暖與行動力。

寶之林家具送達時，災民表達感謝「房子裡漸漸有了充實與踏實的感覺」，住在武昌街的蘇阿嬤更邀請環保局人員，在家園重建後的過年或豐年祭時一定要再來花蓮作客。

環保局表示，此次支援行動事前調查災區居民實際需求，透過寶之林再生家具平台媒合適用物資，運送物資包含沙發、餐桌、餐椅、電視櫃等生活必需家具，皆為台中市推動惜物再生政策下修繕再利用的家具，落實資源循環，更在災民需要的時刻送上最及時的協助，也將持續媒合災民需要送傢具。

蘇阿嬤感謝環保局人員送來傢具，更邀請在家園重建後的過年或豐年祭時一定再來花蓮作客。（環保局提供）

