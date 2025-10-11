北市資訊局長室「乖乖」百餘款 趙式隆：工程師的浪漫

趙式隆曾連續創業的經驗打趣說，「我非常佩服乖乖的品牌力」；因此，不只被視為法力強大的綠色「乖乖」，他只要看到不同款的「乖乖」，不管是金色五香限定包裝、「鐵定平安」的鐵道限定包裝、萬安47號演習的限定版都想收藏。（趙式隆提供）

在台灣，從研究實驗室、工廠生產線到資料中心，甚至演唱會的控台、銀行、醫院到國家太空中心，奶油椰子口味的綠色「乖乖」經常出現在電子設備旁，是「融合工程與信仰」的獨特文化印記；台北市資訊局作為北市府資訊業務主管機關，不例外也有「乖乖文化」，資訊局長趙式隆辦公室收藏近200包「乖乖」，連局內的中元普渡也是一片綠油油的「乖乖海」。

「工程師對綠色乖乖必須抱持敬畏之心，就算是即期作為戰備存糧使用，也要心懷感恩，我也不例外。」趙式隆身為與程式為伍的工程師，當然希望所有的設備都能乖乖運作，他說，其實除了取「乖乖」有「行為良好」的含意之外，綠色的燈號通常也代表順利運行，所以普渡時，也會優先採用綠色的供品。

趙式隆說，普渡拜拜的食品，很多會在普渡後馬上被拆來吃，「只有『乖乖』會被作為護身符留下來，直到接近有效期限。」他認為，「乖乖」的都市傳說不只是迷信，比較像是生活情趣與儀式感的展現，一個小零食能夠成為科學與玄學的橋樑，對於工程師來說，是非常浪漫的事情；對一般人來說，能夠簡單輕鬆地參與工程師的次文化，是件有趣的事情。更棒的是，完全不涉及任何文化挪用或者冒犯的議題。

趙式隆以自身曾連續創業的經驗打趣說，「我非常佩服乖乖的品牌力」；因此，不只被視為法力強大的綠色「乖乖」，他只要看到不同款的「乖乖」，不管是金色五香限定包裝、「鐵定平安」的鐵道限定包裝、萬安47號演習的限定版都想收藏，甚至走訪台灣大街小巷，去到博物院還是機場各地，只要看到「乖乖」，「一定買爆聊表敬意」。

奶油椰子口味的綠色「乖乖」經常出現在電子設備旁，是「融合工程與信仰」的獨特文化印記。圖為北市資訊局機房。（趙式隆提供）

趙式隆說，普渡拜拜的食品，很多會在普渡後馬上被拆來吃，「只有『乖乖』會被作為護身符留下來，直到接近有效期限」。（記者孫唯容攝）

