為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北市資訊局長室「乖乖」百餘款 趙式隆：工程師的浪漫

    2025/10/11 12:00 記者孫唯容／台北報導
    趙式隆曾連續創業的經驗打趣說，「我非常佩服乖乖的品牌力」；因此，不只被視為法力強大的綠色「乖乖」，他只要看到不同款的「乖乖」，不管是金色五香限定包裝、「鐵定平安」的鐵道限定包裝、萬安47號演習的限定版都想收藏。（趙式隆提供）

    趙式隆曾連續創業的經驗打趣說，「我非常佩服乖乖的品牌力」；因此，不只被視為法力強大的綠色「乖乖」，他只要看到不同款的「乖乖」，不管是金色五香限定包裝、「鐵定平安」的鐵道限定包裝、萬安47號演習的限定版都想收藏。（趙式隆提供）

    在台灣，從研究實驗室、工廠生產線到資料中心，甚至演唱會的控台、銀行、醫院到國家太空中心，奶油椰子口味的綠色「乖乖」經常出現在電子設備旁，是「融合工程與信仰」的獨特文化印記；台北市資訊局作為北市府資訊業務主管機關，不例外也有「乖乖文化」，資訊局長趙式隆辦公室收藏近200包「乖乖」，連局內的中元普渡也是一片綠油油的「乖乖海」。

    「工程師對綠色乖乖必須抱持敬畏之心，就算是即期作為戰備存糧使用，也要心懷感恩，我也不例外。」趙式隆身為與程式為伍的工程師，當然希望所有的設備都能乖乖運作，他說，其實除了取「乖乖」有「行為良好」的含意之外，綠色的燈號通常也代表順利運行，所以普渡時，也會優先採用綠色的供品。

    趙式隆說，普渡拜拜的食品，很多會在普渡後馬上被拆來吃，「只有『乖乖』會被作為護身符留下來，直到接近有效期限。」他認為，「乖乖」的都市傳說不只是迷信，比較像是生活情趣與儀式感的展現，一個小零食能夠成為科學與玄學的橋樑，對於工程師來說，是非常浪漫的事情；對一般人來說，能夠簡單輕鬆地參與工程師的次文化，是件有趣的事情。更棒的是，完全不涉及任何文化挪用或者冒犯的議題。

    趙式隆以自身曾連續創業的經驗打趣說，「我非常佩服乖乖的品牌力」；因此，不只被視為法力強大的綠色「乖乖」，他只要看到不同款的「乖乖」，不管是金色五香限定包裝、「鐵定平安」的鐵道限定包裝、萬安47號演習的限定版都想收藏，甚至走訪台灣大街小巷，去到博物院還是機場各地，只要看到「乖乖」，「一定買爆聊表敬意」。

    奶油椰子口味的綠色「乖乖」經常出現在電子設備旁，是「融合工程與信仰」的獨特文化印記。圖為北市資訊局機房。（趙式隆提供）

    奶油椰子口味的綠色「乖乖」經常出現在電子設備旁，是「融合工程與信仰」的獨特文化印記。圖為北市資訊局機房。（趙式隆提供）

    趙式隆說，普渡拜拜的食品，很多會在普渡後馬上被拆來吃，「只有『乖乖』會被作為護身符留下來，直到接近有效期限」。（記者孫唯容攝）

    趙式隆說，普渡拜拜的食品，很多會在普渡後馬上被拆來吃，「只有『乖乖』會被作為護身符留下來，直到接近有效期限」。（記者孫唯容攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播