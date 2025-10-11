竹苗、中部部分區域空品亮「橘燈」 敏感族群要留意

未來一週空氣品質預報。（圖取自環境部空氣品質監測網）

據環境部空氣品質預報指出，今日環境風場為東風，西半部擴散條件稍差，污染物稍易累積，空品多為普通等級，其中竹苗、中部部分區域為「橘色提醒」等級。環境部大氣司大氣監測預報科長游智淵表示，今日環境風場為偏東風，西半部擴散條件稍差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升，因此為橘色提醒，敏感族群須稍微留意。

游智淵表示，這幾天甚至到下禮拜的氣象條件較差，因現在正處秋季，不同於夏季陽光強、吹南風，吹進乾淨的空氣，空氣品質佳；秋季陽光強，但此時常吹東風，該氣象條件容易使西半部擴散條件稍差，污染物稍易累積。

游智淵說明，竹苗、中部空品區為「橘色提醒」等級主要與環境風場為東風時，因為受到山脈擋住，西半部容易有背風渦旋，「就像有顆石頭擋住時，旁邊的水流就會在原地一直轉，空氣也會有類似的情況」，因此容易使局部地區濃度上升，其中主要是午後受光化作用影響，使臭氧濃度稍易上升。

游智淵表示，橘色提醒表示敏感族群須稍微留意，一般人其實是沒有什麼影響；時序進入秋冬季後，預計未來1、2個月橘色提醒地區可能會稍微增加，甚至可能出現紅色提醒，將持續關注以便提醒民眾。

