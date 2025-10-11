為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹苗、中部部分區域空品亮「橘燈」 敏感族群要留意

    2025/10/11 11:41 記者黃宜靜／台北報導
    未來一週空氣品質預報。（圖取自環境部空氣品質監測網）

    未來一週空氣品質預報。（圖取自環境部空氣品質監測網）

    據環境部空氣品質預報指出，今日環境風場為東風，西半部擴散條件稍差，污染物稍易累積，空品多為普通等級，其中竹苗、中部部分區域為「橘色提醒」等級。環境部大氣司大氣監測預報科長游智淵表示，今日環境風場為偏東風，西半部擴散條件稍差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升，因此為橘色提醒，敏感族群須稍微留意。

    游智淵表示，這幾天甚至到下禮拜的氣象條件較差，因現在正處秋季，不同於夏季陽光強、吹南風，吹進乾淨的空氣，空氣品質佳；秋季陽光強，但此時常吹東風，該氣象條件容易使西半部擴散條件稍差，污染物稍易累積。

    游智淵說明，竹苗、中部空品區為「橘色提醒」等級主要與環境風場為東風時，因為受到山脈擋住，西半部容易有背風渦旋，「就像有顆石頭擋住時，旁邊的水流就會在原地一直轉，空氣也會有類似的情況」，因此容易使局部地區濃度上升，其中主要是午後受光化作用影響，使臭氧濃度稍易上升。

    游智淵表示，橘色提醒表示敏感族群須稍微留意，一般人其實是沒有什麼影響；時序進入秋冬季後，預計未來1、2個月橘色提醒地區可能會稍微增加，甚至可能出現紅色提醒，將持續關注以便提醒民眾。

    據環境部空氣品質預報指出，今日環境風場為東風，西半部擴散條件稍差，污染物稍易累積，空品多為普通等級，其中竹苗、中部部分區域為「橘色提醒」等級。（圖取自環境部空氣品質監測網）

    據環境部空氣品質預報指出，今日環境風場為東風，西半部擴散條件稍差，污染物稍易累積，空品多為普通等級，其中竹苗、中部部分區域為「橘色提醒」等級。（圖取自環境部空氣品質監測網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播