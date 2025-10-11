雙十連假第二天 國5北返車潮午後湧現估恐塞到深夜

今天是雙十連假第二天，國5南下仍湧入大量車潮；警方預估午後恐轉為北返車潮，壅塞情形恐持續至深夜。（警方提供）

今天是雙十連假第二天，宜蘭地區觀光景點及主要聯外道路湧入大量車潮；國道5號及台9線部分路段仍然會有車多情況。宜蘭縣警察局預估午後北返車潮將湧現，國5壅塞情形恐持續至深夜。

宜蘭縣警局表示，今天上午國5南下車流依舊踴躍，南港系統至頭城路段車速一度緩慢，台9線部分路段與相關景點也有相當多旅遊人潮，縣警局規劃交通疏導勤務，並派遣警力在重點路口與交流道周邊指揮交通。

至於國五北返車潮，縣警局預估午後將湧現，甚至出現壅塞恐持續至深夜，而明天收假日，北上交通量將達最高峰，請用路人事先規劃行程，如無法避開易壅塞時段，可改走台9線及台2線替代道路或搭乘公共運輸，亦可利用0至5時國道暫停收費時段。

縣警局提醒，今天13時至18時，國道五號北上有高乘載管制措施，小型車未滿3人不得行駛；同時呼籲民眾開車務必保持耐心，隨時收聽警廣與即時路況資訊，掌握替代道路分流，安全抵達目的地。

至於蘇花路廊部分，昨天連續假日南下花蓮車流量為1萬1367輛次；花蓮往宜蘭北上為6472輛次，全線順暢。今天是假期第二天，蘇花路廊上午南北雙向車流順暢，南北單向交通量約每小時約200至300輛次，蘇澳至崇德經台9線蘇花改路段，南下、北上旅行時間均約76分鐘。

