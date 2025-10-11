新北連3年奪促參考核「特優」 陳純敬細數成果

新北市113年簽約9件促參案，涵蓋交通、工業、文教等領域，其中「工商展覽中心OT案」舉辦各項展覽及產業推廣活動，提供市民良好活動空間。（工務局提供）

新北市政府推動民間參與公共建設表現再創佳績，繼2023年首度榮獲財政部促參業務考核「特優」後，2024年及今年再度蟬聯。率隊參與考核的新北市副市長陳純敬表示，這是市府團隊共同努力的成果，也展現新北推動促參政策的決心與成效。新北近年積極推動多項促參案，涵蓋交通、文教、運動及產業發展等領域，透過公私協力持續打造宜居、永續的城市環境。

陳純敬指出，財政部自2022年起，每年針對地方政府促參執行成效進行評核。2024年新北市共簽約9件促參案，涵蓋交通、工業、文教及運動等多元領域，包括「淡水河畔高灘地臨時停車場OT案」有效疏解市區停車問題；「工商展覽中心OT案」成為展覽與產業推廣平台；「新店高中溫水游泳池OT案」及「蘆洲、三重、三鶯、鶯歌運動中心ROT案」則提升運動設施品質，提供市民更完善的休閒空間。

工務局長馮兆麟補充，新北已啟動「第二國民運動中心計畫」，針對人口超過25萬的行政區規劃興建第二座運動中心，目前「板橋第二運動中心OT案」已完成簽約，預計2026年啟用，蘆洲、三重、新莊、新店、中和等地也陸續規劃中，期望透過公私協力打造全齡運動城市。

市府採購處則表示，2024年後持續精進促參制度，針對自償性不足的案件，加強「政府有償取得公共服務」機制宣導，並辦理決策者專題說明會與專家授課，協助擴大公共服務量能，滿足市民多元需求。

採購處表示，新北市落實契約自檢與複核制度，滾動檢討缺失、持續優化執行流程。連續3年獲評「特優」，不僅是中央對新北市推動促參政策的高度肯定，更象徵新北在全國促參領域居領導地位。未來市府將持續秉持「公私協力、永續共榮」理念，為市民打造更宜居、更永續的生活環境。

新北市政府112年、113年、今年均獲得財政部促參考核「特優」評等，成為全國唯一連續3年榮獲特優之三冠王。圖為板橋第二運動中心OT案示意圖。（工務局提供）

新北市政府推動民間參與公共建設表現卓越，包括「淡水河畔高灘地臨時停車場OT案」，有效疏解市區停車問題。（工務局提供）

