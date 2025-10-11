為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    花蓮光復重災89戶下修為71戶 40戶同意蓋中繼屋

    2025/10/11 11:29 記者王峻祺／花蓮報導
    花蓮洪災重創光復鄉，佛祖街等重災區原估受災戶89戶，隨著家園陸續被清出，經中央、地方盤點，並剔除門牌重複等因素後，今天修正為71戶，其中40戶同意蓋中繼屋。（記者王峻祺攝）

    花蓮洪災重創光復鄉，佛祖街等重災區原估受災戶89戶，隨著家園陸續被清出，經中央、地方盤點，並剔除門牌重複等因素後，今天修正為71戶，其中40戶同意蓋中繼屋，台糖已尋覓3塊公有地，將評估作為分階段興建地點。

    「離災不離村！」中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成說，光復受災1837戶，其中重災區佛祖街等週邊戶數，原以目視判別有89戶，經滾動修正後災戶為71戶，眾人連日清淤下，也僅剩35戶待清除，其中已聯繫上58戶，有40戶有中繼屋需求。

    他說，針對災民收容短中期計畫，原則上不會距離原住宅太遠，短期部分會提供租金補貼，讓災民得以在社區租屋，亦或於附近承租貨櫃，並進駐水電後供居住，待房舍重建完成再搬回；原民宿、飯店收容補助至10月30日，也會視災民需求延長補助。

    季連成說，針對71戶重災區民眾，待房舍清理後，會派結構技師評估住宅是否仍能安全住人，40戶同意蓋中繼屋中，其中26戶表示需要無障礙空間，多為長者居多。

    季連成補充，針對中繼屋興建地點，台糖已在災區附近尋覓3塊閒置空地，後續會與災民、地方政府一起評估是否適切，原則上以20戶為一個興建單位辦理，並會分階段施作，在中繼屋未完成前，均會持續給予租金補貼措施。

