回家上班薪水照付！佛心老闆助員工救災 協力義煮團送出3萬顆便當

欣綠農園、TJCA青年廚師義煮團的白飯大軍團入列，正在努力煮中午白飯，每天提供超過2000份便當。（記者花孟璟攝）

花蓮光復鄉災區有位超佛心老闆朱進郎，因為餐廳員工多是受災最嚴重的Fata'an部落族人，他大器宣布「即日起回家上班、薪水照付」，讓員工回家清理家園還能拿薪水之外，餐廳更直接暫停營業，把空間讓給TJCA青年廚師義煮團隊進入，連日來送出6500個便當，已故藝人安迪的女兒歌手林吟蔚也低調現身義煮志工行列！

馬太鞍堰塞湖災情造成後，欣綠農園位於濕地南側，幸運逃過一劫沒有被洪災淹沒，「但是員工是受災戶」，他說，很多員工住家泡在泥裡，自己女兒也是部落媳婦，住家也受災，心疼女兒之餘他也心疼員工，決定照付薪水，讓員工沒有後顧之憂安心回家打掃之外，也與員工一起到街上挖泥巴。

請繼續往下閱讀...

災後，欣綠農園10月的預約訂單都被取消光光，老闆透過朋友找到「TJCA青年廚師義煮團隊」，在眾人愛心的匯聚下，豐盛的滷豬腳、滷排骨、肉骨茶搭配色彩繽紛的蔬菜，色香味迷人！TJCA台灣國際年輕廚師協會副理事長王聖翔說，義煮團來自全台各地飯店主廚，食材由善心人士、協會廠商及餐廳經營者、會員共同投入愛心，現場包括廚師、志工每天至少50人、假日時超過百人，每天送出2600個到3000個便當，累計發放數量至少3萬個。

女歌手林吟蔚在災後共去兩次花蓮，在欣綠農園參加3天的義煮活動，與現場的便當超人、廚師超人一起工作，3天內送出5餐共計6500個便當「超有成就感」！她提到自己第一天學習綁便當，雙手起水泡，僅僅擦了護手霜後，隔天戴手套繼續上陣，「只要能力許可，為別人盡一份心，也讓自己對自己更有信心了」！

她認為，不會在意別人怎麼想，要聽從自己的心，如果光在意他人而不行動，反而會有遺憾，也希望更多台灣人一起關注光復災區重建之路，她要先努力做音樂、準備11月23日高雄演唱會。

義煮團幫忙包便當的志工來自各縣市，來自基隆的80多歲阿嬤也加入。（記者花孟璟攝）

林吟蔚（中）與TJCA青年廚師義煮團隊共同投入災區義煮。（取自林吟蔚脆帳號）

林吟蔚化身洗菜超人，準備烹調為美味便當菜。（取自林吟蔚脆帳號）

欣綠農園提供場地給義煮團，現場大批便當超人忙碌不已。（記者花孟璟攝）

各地女超人投入包便當行列！（民眾提供）

義煮團的豬腳香腸雙主菜便當好華麗，讓超人、災民吃飽肚子下午才有力氣挖泥清溝！（朱進郎提供）

馬太鞍欣綠農園與義煮團每天便當菜色都不同，豬腳鯖魚雙主菜便當超澎湃！（朱進郎提供）

林吟蔚。（取自林吟蔚脆帳號）

佛心老闆朱進郎，在廚房和林吟蔚合照，感謝老闆提供場地讓她貢獻一己之力。（朱進郎提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法