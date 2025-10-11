台日友好添新篇章 台南「八田米」上架日本超市

八田米在丸久集團旗下連鎖超市正式販售。（台南市政府提供）

為紀念八田與一對台南的貢獻，台南市府團隊偕同六甲區農會、在地農友，合力開發出名為「八田米」的優質好米，正式在台南友誼市日本山口縣的兩大連鎖超市販售，開啟台南和友誼市山口縣的農業交流與友好合作。

5公斤裝「八田米」正式於日本丸久集團旗下品牌連鎖超市Aruk、Marukyu推出。市長黃偉哲表示，感謝丸久集團社長田中康男「慧眼識好米」，引進台南六甲出品的八田米上架販售，透過此次合作更彰顯台日間跨越時代相互協助的友好情誼。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲指出，田中社長長期支持台南農特產品，陸續採購台南鳳梨、芒果、文旦製品等，今年丹娜絲風災後更是在旗下各家超市設置募款箱號召捐款，這次將台南八田米介紹給日本消費者，也期待能幫忙緩解日本國內近期的米糧供應壓力。

八田與一興建烏山頭水庫與嘉南大圳，而八田米正是為了感念八田技師的貢獻才孕育而生，選用台南16號品種，種植在六甲區適合栽種水稻的黏質土壤上，且在育成過程中，使用八田技師所興建的烏山頭水庫乾淨無汙染水源灌溉。

黃偉哲說，「八田米」依據食味品質、適應性及抗病性等三大指標進行篩選，具有獨特的香氣，且口感近似日本國產米，因此特別高興將這樣品質優異的好米介紹給日本朋友品嘗。

丸久集團在旗下超市為台南發起丹娜絲風災募款。（台南市政府提供）

丸久集團在旗下超市為台南發起丹娜絲風災募款。（台南市政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法